رحلة عبر الزمن.. تفاصيل مشروع إحياء مسارات مزارات آل البيت بالقاهرة.. شاهد

تستمر محافظة القاهرة في خطتها لتنفيذ مشروع إحياء مسارات مزارات آل البيت، بتوجيهات رئاسية، وبإشراف اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة.

مقامات وأضرحة

المشروع يشمل ترميم وتجديد مقامات وأضرحة آل البيت بشكل متكامل يتناغم مع الطابع التاريخي والروحاني لهذه الحقبة التاريخية، جنبا إلى جنب مع التطوير الشامل لجميع الخدمات والمرافق المحيطة بما في ذلك الطرق والميادين والمداخل المؤدية لها، والتى تقع في المنطقة الجنوبية للمحافظة، خاصة منطقة القاهرة التاريخية.

التراث المعماري القديم

كما يشمل المشروع تطوير عددا من المزارات التاريخية الاخرى من عصور اسلامية مختلفة وعدد من المحال ومنازل ذات التراث المعماري القديم والتي يتم حاليا العمل على تطويرها ورفع كفاءتها.

شارع الأشراف

من جانبها، أعلنت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية المهندسة جيهان عبد المنعم، وضع تصور مقترح قيد التنفيذ حاليا لتطوير شارع الأشراف، والذي يمتد من ميدان السيدة نفيسة حتى مقام ابن سيرين، ويبلغ طوله حوالي ٢١٠ أمتار تقريبا، ويحتوي على ٢٧ واجهة، إلى جانب تطوير شارع الخليفة والذي يمتد من مقام ابن سيرين حتى سوق الخليفة ويبلغ طوله حوالي ٣٨٠ مترا ويحتوى على ٤٨ واجهة.



بوابة الدخول

كما تم وضع تصور لبوابة الدخول الرئيسية لبداية مسار الزيارة، إلى جانب تطوير ورفع كفاءة ودهان الواجهات السكنية والمحلات مع توحيد اللافتات والإعلانات المضيئة ذات الطابع التاريخي المميز ليعكس عراقة هذه الفترة التاريخية لإحيائها وبعثها من جديد في رحلة عابرة للأزمنة.

الحقبة الزمنية

وتم الانتهاء من أعمال رفع كفاءة ودهانات لعدد من العقارات بشارع السيدة نفيسة بمدخل المسار، و بشارع الأشراف، مع تركيب أحجار الهاشمة لإضفاء طابع جمالي وعمراني يماثل الحقبة الزمنية للأضرحة والمقامات بهدف إحياء القاهرة التاريخية، وليصبح هذا الموقع مزارا سياحيا ودينيا من الطراز الأول.

ووجهت نائب محافظ القاهرة ببذل الجهود لإنجاز جميع الأعمال على الوجه الأكمل وفقا لخطة التطوير التي تم وضعها، ومن خلال وضع تصورات نهائية لأعمال التطوير التي تتم بالعقارات والتي تم تنفيذها على الطبيعة، مع إزالة جميع التراكمات والأتربة والرتش الموجودة بمحيط الأعمال تمهيدا لرفع كفاءة الأرضيات وتذليل أية عقبات قد تستجد أثناء تنفيذ الأعمال، مع تحديد جدول زمني للانتهاء من جميع أعمال التطوير في الوقت المحدد.

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