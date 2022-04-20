الجزائر تسجل 5 إصابات جديدة بكورونا.. ولا وفيات لليوم الـ27 على التوالي

أعلنت الجزائر تسجيل 5 إصابات جديدة عبر كامل أراضيها، مع عدم تسجيل أي حالة وفاة لليوم السابع والعشرين على التوالي.

وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية، في بيان الثلاثاء، أن العدد الإجمالي لحالات الإصابات وصل إلى ٢٦٥ ألفا و٧٤٦ حالة، فيما بات العدد الإجمالي للمصابين، الذين تماثلوا للشفاء ١٧٨ ألفا و٣٣٦ شخصا.

وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالي للوفيات استقر عند ٦ آلاف و٨٧٤ حالة.

وأوصت "الصحة" الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

وكانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا بتمديد رفع الحظر الصحي المفروض بسبب لكورونا عبر كامل الأراضي الجزائرية مع التقيد بباقي الإجراءات الاحترازية، فضلا عن تخفيف التدابير المفروضة على القادمين إلى الأراضي الجزائرية.