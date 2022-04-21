تكلفة إطلالتها 43 ألف ريال سعودي.. بلقيس تتألق في أحدث ظهور

حرصت الفنانة بلقيس فتحي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها و ذلك خلال إستضافتها في إحدى البرامج التلفزيونية.

تألقت بلقيس في الصور بإطلالة أنيقة من أختيار الإستايلست cedrichaddad، حيث ارتدت فستان طويل و ذا أكمام طويلة باللون الأسود واتسم التصميم بنقوشات الورد ذات اللون الأبيض.

وقد حمل فستان بلقيس فتحي في أحدث ظهور لها توقيع carolinaherrera، وقد بلغ سعر التصميم 42,763 ريال سعودي، وأكملت إطلالتها بمجموعة من المجوهرات الألماسية منmarli .

أما من الناحية الجمالية، وضعت خبيرة التجميل mayayammine مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها، وأعتمدت على تسريحة شعر من أنامل المصفف munerahair.

كشفت المغنية الإماراتية بلقيس عن طبيعة علاقتها مع زوجها السابق، رجل الأعمال السعودي سلطان بن عبد اللطيف أثناء استضافتها في برنامج "مراحل" مع علي العلياني.

وقالت بلقيس إنها حاليا على علاقة طيبة مع زوجها السابق، وهما في مرحلة سلام نفسي مع بعضهما ومع أنفسهما من أجل ابنهما الوحيد.

وأوضحت بلقيس أن الانفصال جاء بعد عام من الزواج كان مليئا بالتوتر ولحظات الزعل، التي حرصنا على عدم إظهارها للعلن.

وأكدت بلقيس، أن علاقتها بلاعب الكرة "نايف هزازي" زواج سابق، لأنهما عقدا قرانهما فقط ولم يجمعهما بيتا واحد، مشيرا إلى أن الأضواء سببت كثيرا من التوتر وكانت سببا رئيسيا لإنهاء العلاقة مبكرا.

وعن مواصفات عريسها المستقبلي، قالت بلقيس إنها لا تفكر في الزواج، ولكن حال حدوث الأمر تريده أن يكون مستقل ماديا وسندا كبيرا وداعما ومتفهما ومتقبلا لشهرتها، ولا يكون عنده حب السيطرة.