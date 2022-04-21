عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تكلفة إطلالتها 43 ألف ريال سعودي.. بلقيس تتألق في أحدث ظهور

بلقيس
بلقيس

حرصت الفنانة بلقيس فتحي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها و ذلك خلال إستضافتها في إحدى البرامج التلفزيونية.

تألقت بلقيس في الصور بإطلالة أنيقة من أختيار الإستايلست cedrichaddad، حيث ارتدت فستان طويل و ذا أكمام طويلة باللون الأسود واتسم التصميم بنقوشات الورد ذات اللون الأبيض.

وقد حمل فستان بلقيس فتحي في أحدث ظهور لها توقيع carolinaherrera، وقد بلغ سعر التصميم  42,763 ريال سعودي، وأكملت إطلالتها بمجموعة من المجوهرات الألماسية منmarli .

أما من الناحية الجمالية، وضعت خبيرة التجميل mayayammine مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها، وأعتمدت على تسريحة شعر من أنامل المصفف munerahair.

كشفت المغنية الإماراتية بلقيس عن طبيعة علاقتها مع زوجها السابق، رجل الأعمال السعودي سلطان بن عبد اللطيف أثناء استضافتها في برنامج "مراحل" مع علي العلياني. 

وقالت بلقيس إنها حاليا على علاقة طيبة مع زوجها السابق، وهما في مرحلة سلام نفسي مع بعضهما ومع أنفسهما من أجل ابنهما الوحيد. 

وأوضحت بلقيس أن الانفصال جاء بعد عام من الزواج كان مليئا بالتوتر ولحظات الزعل، التي حرصنا على عدم إظهارها للعلن. 

وأكدت بلقيس، أن علاقتها بلاعب الكرة "نايف هزازي" زواج سابق، لأنهما عقدا قرانهما فقط ولم يجمعهما بيتا واحد، مشيرا إلى أن الأضواء سببت كثيرا من التوتر وكانت سببا رئيسيا لإنهاء العلاقة مبكرا. 

وعن مواصفات عريسها المستقبلي، قالت بلقيس إنها لا تفكر في الزواج، ولكن حال حدوث الأمر تريده أن يكون مستقل ماديا وسندا كبيرا وداعما ومتفهما ومتقبلا لشهرتها، ولا يكون عنده حب السيطرة. 

بلقيس إدارة أعمال بلقيس أحدث ظهور ل بلقيس أغاني بلقيس اخبار بلقيس فت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إعادة مباراة مصر والسنغال .. عقوبات مشددة تنتظر مثيري الشغب في الملاعب

إعادة مباراة مصر والسنغال.. فرج عامر: ستقام في قطر وبدون جمهور خليكوا فاكرين

الحسم اقترب.. آمال جديدة ومفاجآت منتظرة في إعادة مباراتي "مصر والسنغال" و "الجزائر والكاميرون"

اليوم آخر فرصة.. البترول: مضاعفة فواتير الغاز حال عدم تسجيل قراءة العداد

التطبيق أول نوفمبر.. العناني يعلن أسعار الحد الأدنى للإقامة بالفنادق المصرية

دعاء ليلة القدر.. 7 كلمات رددها في هذا الوقت مستجابة

إعادة مباراة مصر والسنغال.. 3 مفاجآت تحيي آمال الفراعنة

عروس تصفع عريسها في حفل الزفاف أمام المعازيم

موضوعات متعلقة

لا تفكر في الزواج.. بلقيس تكشف مواصفات عريسها المستقبلي

بالدولار.. تعرف على تكلفة فستان بلقيس في أحدث ظهور لها

ترشيحاتنا

العشر الأواخر من رمضان.. الإفتاء تضع نصائح للحائض خلال الأيام المقبلة

الرئاسة الفلسطينية: تصريحات بينيت بشأن أراضي فلسطين مرفوضة ومضللة

بيراميدز يشترط صفقة تبادلية للموافقة على انتقال محمد حمدي إلى الزمالك

إسرائيل تعلن استهداف مواقع لحماس في غزة

سميرة عبدالعزيز: الشيخ الشعراوي حضر عرض رجل القلعة وقالي المسرح مش حرام

دعاء ليلة القدر.. 7 كلمات رددها في هذا الوقت مستجابة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رؤوف عبد العزيز يفاجئ روجينا مع زوجها بكواليس مسلسل انحراف

الكبير أوي الحلقة 19.. جوني يحول "حبس مربوحة" إلى قضية رأي عام

بطلوع الروح الحلقة 5 .. إلهام شاهين تجلد فتاة حاولت الهروب من داعش

صيف نهارًا شتاء ليلًا.. ماذا قالت الأرصاد عن طقس الأيام المقبلة حتى شم النسيم؟

فيديو

تفاصيل ضبط بؤرة غش دوائي في القليوبية.. فيديو جراف

إكرامي: بيراميدز وقع عليً غرامة 100 ألف جنيه بسبب تهنئة للنادي الأهلي.. فيديوجراف

العقد لمدة عامين.. حالة واحدة لرحيل إيهاب جلال عن تدريب المنتخب.. فيديوجراف

الأهلي ورمضان صبحي وهنيدي والسبكي.. أبرز تصريحات كريم فهمي في حبر سري|فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

عبدالمعطى أحمد

فى رمضان نأكل أكثر !!

إبراهيم شعبان

السلام البعيد في أوكرانيا؟

محمود دياب

رسالة شديدة الأهمية

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الإرهاب الإلكتروني

د/علاء الشال

هل استلمت هديتك من رمضان؟

د. محمد مبروك

همسة عزيز

اﻟﻤﺰﻳﺪ