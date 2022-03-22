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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بلقيس فتحى تستعد لطرح 4 أغانى من ألبومها

بلقيس فتحى
بلقيس فتحى

كشفت الفنانة  بلقيس فتحى عن البومها الجديد والذى يحمل اسم “حالة جديدة”، المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة حيث يتم طرحه على مراحل.

وقالت بلقيس فتحى فى لقائها ببرنامج ET بالعربى أننى ساقوم بطرح 4 أغانى من الالبوم على مراحل مختلفة ومنهم 2 تم تصويرهما على طريقة الفيديو كليب مع المخرج محمد سامى فى القاهرة. 

أحدث أعمال بلقيس 

وكانت قد طرحت الفنانة بلقيس أحدث أغنياتها باللهجة المغربية التي تحمل اسم " صابرة "، منذ ساعات على موقع اليوتيوب، وتم تصوير الأغنية في احدى القرى بجبال الأطلس بدولة المغرب مع المخرج عبد الرفيع عبديوي.

وتناقش بلقيس من خلال الكليب أزمة الأمية من خلال تجسيده لشخصية احدى بنات قرى جبال الأطلس بالمغرب.

ورغم أن الأغنية لم يتعد علي صدورها أكثر من ساعات قليلة إلا أنا تصدرت تريند اليوتيوب وحققت نسب مشاهدة تخطت ال١٠٠ ألف.

أغنية صابرة 

تعاونت بلقيس في أغنية "صابرة " مع الملحن مروان أصيل ومع الشاعر الغنائي يونس أدم والموزع الموسيقي أمين رحمون.
وتعتبر هذه الأغنية هي ثالث أعمالها باللهجة المغربية بعد أغنية " la vie"  و أغنية "تعالي شوف".

بلقيس شاركت مؤخرا ً في إحتفالات دولة الإمارات بأعياد رأس السنة من خلال حفل جماهيري قدمته ليلة رأس السنة بإمارة أبو ظبي في جزيرة المارية.

أعمال بلقيس 

يذكر أن بلقيس قدمت ديو غنائي مع المطربة العالمية إليشيا كيز في حفلها الأخير بإكسبو دبي ومن المقرر أن تعود إلى مصر خلال الفترة المقبلة لإستئناف أحدث مشاريعها الغنائية بمصر .

كانت بلقيس قدمت أغنية باللهجة المصرية في الصيف الماضي وهي " دبلوماسي" وحققت نجاحاً ونسب مشاهدة عالية تعاونت من خلالها مع كل من الشاعر الغنائي والملحن عزيز الشافعي في أول تعاون يجمع بينهم، والموزع الموسيقي جلال الحمداوي، وتم تصوير مشاهد الفيديو كليب في مصر تحت قيادة المخرج علي أبوطالب.

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