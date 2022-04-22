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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان شارع كوبري العصارة بأسيوط: "مقلب القمامة" أصبح بمثابة كابوس يلاحقنا

صدى البلد

سادت حالة من الغضب بين سكان شارع كوبري العصارة التابع لمركز الفتح فى محافظة أسيوط، بسبب تضررهم من مقلب القمامة، مما أدى إلى تعرضهم للأوبئة والأمراض من تجمع القمامة بالقرب من منازلهم خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال فتحي الصاوي، في رسالته من خلال خدمة شكاوى "بين الناس" التي يقدمها موقع “صدى البلد”: “نعاني نحن سكان شارع ٥ بجوار برج محمد سيد أبو زيد بعد مصنع الورق بكوبري العصارة التابع لمركز الفتح في محافظة أسيوط، بسبب مقلب القمامة الموجود بجوار المنازل  حيث أصبحت حياتنا غير آدمية”.

وأوضح: "مقلب القمامة أصبح يشكل خطرا كبيرا على حياة سكان المنطقة سواء خطر على الصحة من إنتشار الأوبئة والأمراض أو الروائح الكريهة الناتجة عنها بصفة دائمه، أو من خلال تجمع و انتشار الحيوانات الضالة بجوار مقلب القمامة ".

وأشار : " لم نعد نتحمل هذا المقلب بجوار المنازل مما يعرض صحتنا للأمراض الخطيرة بشكل مستمر ، بالإضافة إلى انتشار البعوض والذباب في المنطقة بشكل كبير جدا نتج عنه حساسيه في الجلد ".

وناشد الأهالي عبر "صدى البلد" المسئولين بمحافظة أسيوط، بضرورة التدخل لإزالة مخالفات القمامة لإنقاذ أهل المنطقة من الأمراض التي تصيبهم بسبب هذه القمامة..

للتواصل مع القارئ من خلال رقم

01003912977

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منه على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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