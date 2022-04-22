سكان شارع كوبري العصارة بأسيوط: "مقلب القمامة" أصبح بمثابة كابوس يلاحقنا

سادت حالة من الغضب بين سكان شارع كوبري العصارة التابع لمركز الفتح فى محافظة أسيوط، بسبب تضررهم من مقلب القمامة، مما أدى إلى تعرضهم للأوبئة والأمراض من تجمع القمامة بالقرب من منازلهم خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال فتحي الصاوي، في رسالته من خلال خدمة شكاوى "بين الناس" التي يقدمها موقع “صدى البلد”: “نعاني نحن سكان شارع ٥ بجوار برج محمد سيد أبو زيد بعد مصنع الورق بكوبري العصارة التابع لمركز الفتح في محافظة أسيوط، بسبب مقلب القمامة الموجود بجوار المنازل حيث أصبحت حياتنا غير آدمية”.

وأوضح: "مقلب القمامة أصبح يشكل خطرا كبيرا على حياة سكان المنطقة سواء خطر على الصحة من إنتشار الأوبئة والأمراض أو الروائح الكريهة الناتجة عنها بصفة دائمه، أو من خلال تجمع و انتشار الحيوانات الضالة بجوار مقلب القمامة ".

وأشار : " لم نعد نتحمل هذا المقلب بجوار المنازل مما يعرض صحتنا للأمراض الخطيرة بشكل مستمر ، بالإضافة إلى انتشار البعوض والذباب في المنطقة بشكل كبير جدا نتج عنه حساسيه في الجلد ".

وناشد الأهالي عبر "صدى البلد" المسئولين بمحافظة أسيوط، بضرورة التدخل لإزالة مخالفات القمامة لإنقاذ أهل المنطقة من الأمراض التي تصيبهم بسبب هذه القمامة..

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