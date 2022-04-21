بكري : الرئيس السيسي وجه بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء..فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن مصر تواجه تحديات خطيرة ولا بد أن يشارك الجميع برأيه، مؤكدا أن انتخابات المحليات هامة جدا لتفعيل الرقابة.





وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الدولة اليوم غير 2011، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي وصف تلك الفترة "وفاة دولة، ونحن أمام الجمهورية الجديدة

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، انه لا مانع من تعديل الدستور إذا كان ذلك لمصلحة الوطن، مؤكدا أن الرئيس السيسي أكد على ضرورة تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

وأشار مصطفى بكري إلى أن الرئيس أكد على وحدة أبناء الوطن بمختلف ديانتهم ، مؤكدا أن الظروف الإقتصادية الحالية عارضة وستنتهي.

وأكد مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي يدعو للتفاؤل ولا يدعو للتشاؤم وهذا يدل على أن القيادة السياسية واعية، خاصة بعد حديث الرئيس عن قضية سد النهضة بأن مصر لن تترك حقها، ومستمرين في الدفاع عن تلك الحقوق.