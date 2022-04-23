عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رمضان السيد يروي موقف ساخر مع الجوهري أعاد روح الأهلي بعد الهزيمة.. فيديو

محمود الجوهري
محمود الجوهري

 

روى الكابتن رمضان السيد موقف ساخر جمعه مع الكابتن محمود الجوهري في نهائي كأس الدوري المصري سنة 1984 خلال مباراة جمعت النادي الأهلي والمقاولون العرب.

وقال رمضان السيد خلال لقائه مع الإعلامي إيهاب الكومي، ببرنامج «ملعب البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن الأهلي في ذلك الوقت كان قد خسر الدوري ويواجه المقاولون العرب في دور الثمانية بكأس مصر، وفي أثناء الدقيقة 45 من عمر الشوط الأول اخترق هدفا شباك المارد الأحمر وتم طرد مدحت بركات.

وأضاف الكابتن رمضان السيد أنه خلال الراحة بين الشوطين دخل الكابتن محمود الجوهري غرفة اللاعبين فجأة ودفع الباب بقدمه بشكل فظيع وقال للمتواجدين كلمتين وانصرف فورا، كاشفا أن الجوهري قال للاعبي الفريق: «أنتم خسرتم الدوري الأسبوع الماضي، فأنزلوا في الشوط الثاني واخسروا كأس مصر والجيل ده كله هيبطل» ثم دفع الباب بقوة وخرج من الغرفة.

واختتم رمضان السيد أنه بعد حديث الكابتن محمود الجوهري، عاد اللاعبون إلى أرض الملعب لاستئناف المباراة ضد المقاولون العرب، وقدمنا شوطا من أفضل الأشواط التي جرت في تاريخ النادي الأهلي وعادت روح المارد الأحمر مرة أخرى.

الدوري المصري الأهلى النادي الأهلي المقاولون العرب كأس مصر ايهاب الكومي محمود الجوهرى الاهلي والمقاولون العرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتحاد الكرة يحسم رسميا موقف شكوى مصر ضد السنغال وإعادة المباراة

النيابة تجري المعاينة التصويرية لواقعة قتل طالبة لحبيبها في مصر الجديدة

بشرة خير للمصريين.. فيفا يعلن إعادة مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات المونديال

شطة : مباراة مصر والسنغال لن تعاد .. تم اعتماد النتيجة

قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي والرجاء المغربي في دوري أبطال إفريقيا

بث مباشر مباراة الأهلي والرجاء اليوم 22 / 4 / 2022

أقمنا علاقة ورفض يتجوزني.. اعترافات مثيرة لقاتلة حبيبها في مصر الجديدة

دعاء ليلة القدر والعشر الاواخر من رمضان..7 كلمات للمغفرة وقضاء الحاجات

موضوعات متعلقة

رمضان السيد يروي موقفا مع الجوهري أعاد روح الأهلي بعد الهزيمة أمام المقاولين.. فيديو

ترشيحاتنا

"البترول" تتعاون مع جنرال إليكتريك العالمية في مجال الاستدامة وخفض الانبعاثات

رئيس الوزراء يبدأ جولة بعدة مصانع في مدينة العاشر من رمضان

روسيا تتهم أمريكا وأوكرانيا بالتحضير لاستخدام أسلحة كيماوية وإلصاق الاتهام بها

أسعار الأسماك والجمبرى اليوم السبت 23 أبريل 2022

تحذير عاجل لمستخدمي ويندوز.. برامج خطيرة تصيب الملايين من أجهزة الكمبيوتر

سامحونا.. أول تعليق من مدرب الرجاء بعد وداع دوري الأبطال أمام الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

روجينا ونجوم مسلسل انحراف يحتفلون بنجاحه في صدى البلد.. صور

شارك بصورك.. العالم يحتفل بـ يوم الأرض على طريقة ناسا

أنبتت بعد 7 سنوات.. ما هي زهرة الجثة النادرة وسبب التسمية بهذا الاسم

حنان ماضي: لبست الحجاب بسبب كورونا.. وأم كلثوم احتضنتني ومنحتني 5 جنيهات

فيديو

بعد إفطار المطرية.. قصة أكبر حفل سحور لأهالي النوبة في ناهيا

حنان ماضي: لبست الحجاب بسبب كورونا.. وأم كلثوم احتضنتني ومنحتني 5 جنيهات

كنت بموت .. حنان ماضي ترتدي الحجاب وتعلن موقفها من الغناء| تفاصيل

حسن عسيري يتقاضى 450 ألف دولار في حلقة رامز جلال |فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

عبدالمعطى أحمد

فى رمضان نأكل أكثر !!

إبراهيم شعبان

السلام البعيد في أوكرانيا؟

محمود دياب

رسالة شديدة الأهمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ