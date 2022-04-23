رمضان السيد يروي موقف ساخر مع الجوهري أعاد روح الأهلي بعد الهزيمة.. فيديو

روى الكابتن رمضان السيد موقف ساخر جمعه مع الكابتن محمود الجوهري في نهائي كأس الدوري المصري سنة 1984 خلال مباراة جمعت النادي الأهلي والمقاولون العرب.

وقال رمضان السيد خلال لقائه مع الإعلامي إيهاب الكومي، ببرنامج «ملعب البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن الأهلي في ذلك الوقت كان قد خسر الدوري ويواجه المقاولون العرب في دور الثمانية بكأس مصر، وفي أثناء الدقيقة 45 من عمر الشوط الأول اخترق هدفا شباك المارد الأحمر وتم طرد مدحت بركات.

وأضاف الكابتن رمضان السيد أنه خلال الراحة بين الشوطين دخل الكابتن محمود الجوهري غرفة اللاعبين فجأة ودفع الباب بقدمه بشكل فظيع وقال للمتواجدين كلمتين وانصرف فورا، كاشفا أن الجوهري قال للاعبي الفريق: «أنتم خسرتم الدوري الأسبوع الماضي، فأنزلوا في الشوط الثاني واخسروا كأس مصر والجيل ده كله هيبطل» ثم دفع الباب بقوة وخرج من الغرفة.

واختتم رمضان السيد أنه بعد حديث الكابتن محمود الجوهري، عاد اللاعبون إلى أرض الملعب لاستئناف المباراة ضد المقاولون العرب، وقدمنا شوطا من أفضل الأشواط التي جرت في تاريخ النادي الأهلي وعادت روح المارد الأحمر مرة أخرى.