وزير الزراعة يهنئ الأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد

أرسل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن جميع العاملين والقيادات بالوزارة، برقيـة تهنئـة إلى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد القيامة المجيدة داعيا المولى تبارك وتعالى أن يُعيد هذه المناسبة الجليلة على قداسته وجميع المصريين بالخير واليمن والبركات وأن يحفظ بلدنا الغالية وشعبها ومؤسساتها وقيادتها من كل سوء ومكروه".



كما تقدم القصير بخالص التهاني إلى جميع الأخوة الأقباط العاملين بوزارة الزراعة بهذه المناسبة الكريمة.