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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المالية ترفع قرضها من البنوك بقيمة ملياري جنيه ..اليوم

وزارة المالية
وزارة المالية

رفعت الحكومة من حجم إقتراضها لتمويل الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة بمقدار ملياري جنيه عما تم طرحه في الأسبوع الماضي.

وأعلنت وزارة المالية عن طرح أذون خزانة اليوم الأحد أذون خزانة بقيمة 24 مليار جنيه، لتمويل عجز الموازنة العامة وتدبير الإحتياجات التمويلية للحكومة.

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قال تقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية إنه من المقرر طرح  أذون خزانة لأجل 91 يوما بـ 13 مليار جنيه و أجل 273 يوما بـ 9 مليارات جنيه.


وخلال الأسبوع الجاري تستهدف الحكومة ممثلة في وزارة المالية في الاقتراض بأدوات الدين العام من البنوك والمؤسسات التمويلية المحلية بقيمة44.25  مليار جنيه على مدار 3 عطاءات دورية، بعد أن تم رصد43.5   مليار جنيه في الأسبوع الماضي كمبلغ للاقتراض.

ومع طرح أجلي خزانة بـ 22 مليار جنيه اليوم الأحد، يتبقي لها طرحين اثنين بقيمة 21.5  مليار جنيه، خلال يومي الإثنين والخميس من الأسبوع الجاري

 

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