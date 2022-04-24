جولة ميدانية لقرية المنبطح لمتابعة الخدمات وتطوير الشوارع

تفقد المحاسب سعد خليل بغدادي رئيس مركز ومدينة الحسنة ، بشمال سيناء موقف تقديم الخدمات للمواطنين في قرية المنبطح التابعه لمركز الحسنه ..ورافق في الجولة الميدانية محمد أحمد المغربي سكرتير عام المجلس والمدينة، ومحمود الشريف ، مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالمجلس، محمد الشحات، سكرتير قرية المنبطح .. حيث تم جميع الإدارات والمرافق الخدمية التي تقدم الخدمات للأهالي بقرية المنبطح ..حيث تم المرور علي الوحده المحليه للإطمئنان علي مستوي الخدمات المقدمه للمواطنين وشدد علي ضرورة الإلتزام والانضباط في العمل لتحقيق مصالح جميع الأهالي بقرية المنبطح .

محطة تحلية المياه



كما تم المرور أيضا علي محطة تحليه المياه التي تخدم المواطنين للتأكد من حسن كفاءتها ، ووجه بضرورة رفع درجة الإستعداد وتكثيف حملات النظافة بالشوارع لظهور القرية بالشكل الجمالي الذي يليق بها

وأثناء الجوله إلتقي بعدد من مشايخ وأهالي قرية المنبطح واستمع سيادته من خلال اللقاء لمطالب المواطنين ومناقشة المشكلات الخدمية التي تواجههم ووعد سيادته بوضع الحلول المناسبة لها

كما أكد رئيس المدينة علي أهمية هذه اللقاءات بصفه مستمره وذلك للعمل علي حل جميع المشاكل التي تواجه المواطنين بقري المركز والمدينة وتذليل كافة العقبات من خلال الإستماع إلي مشاكلهم واتخاذ كافة الإجراءات اللازمه حيالها فيما لا يخالف القانون ، مؤكدا أن مكتبه مفتوح دائما لخدمة أهالي مركز ومدينة الحسنة

