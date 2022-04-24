عاجل
زيادة أسعار جاك J7 موديل 2022 فى مصر عالم أزهرى : ضيق الرزق يتحقق عند جمع الشخص للأموال وإفتقاره للشعور بالسعادة أخبار التوك شو ..الرئيس يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة ..الزراعة تطرح كعك وبسكويت في جميع المنافذ نشرة أخبار العالم.. ماكرون ولوبان وجها لوجه في الجولة الثانية من الانتخابات.. بايدن يصافح الهواء للمرة الثانية.. وتفاصيل خطيرة حول غرق قارب الهجرة بلبنان نشرة الصحة والمرأة.. أضرار تناول الفسيخ في رمضان.. 5عادات تصيبك بعسر الهضم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إنجي طلعت تبدع في تنفيذ لوحات بطراز إسلامي وسجاد للصلاة بأشكال مختلفة

إنجي طلعت
إنجي طلعت

عرض برنامج "صباحك مصري" المُذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، تقريراً يرصد إبداع الفتاة إنجي طلعت في تنفيذ لوحات بطراز إسلامي وسجاد للصلاة بأشكال مختلفة.


وقالت إنجي طلعت إنها تُبدع في أعمال فنية متكاملة، ولكن بمناسبة شهر رمضان الكريم فقامت برسم لوحات رمضانية، وعمل سجاد للصلاة، منوهة أن يتم تصميمهم بطراز ما بعد الحداثة، وهو ما يدمج بين القديم والجديد أي الطراز الإسلامي، والطراز الحديث.


وأضافت أنها قامت بعمل لوحات مناسبة لهذا الشهر الكريم، باستخدام الألوان وورق الذهب، وورق الفضة، للدمج بين الطراز الإسلامي، والطراز الحديث.


وأوضحت إنجي أنها قامت بعمل سجاد بأشكال مختلفة وألوان جديدة على غير المعتاد عليها، وبتصميمات جديدة تناسب السيدات، والرجال، والأطفال.  

إنجي طلعت طراز إسلامي سجاد للصلاة برنامج صباحك مصري ورق الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لم يحضر أحد.. لماذا غاب الفنانون عن جنازة والدة سمية الخشاب ؟

مطلعش لاسلكي.. تحقيقات النيابة تكشف تفاصيل ضرب اليوتيوبر نقششة

تقارير : فيفا يعاقب الجزائر بسبب مباراة الكاميرون

اتصال عاجل بين زيلينسكي وأردوغان.. تفاصيل

خالد الغندور: نهائي دوري أبطال إفريقيا في السنغال

سعر الذهب اليوم 24-4-2022

عراف أفريقيا.. نبوءة موسيماني تتحقق وصن دوانز يودع دوري الأبطال

صدمتهم تريلا.. مصرع 3 مصريين في حادث مروع بالسعودية قبل أداء العمرة

موضوعات متعلقة

بعد تحسن حالته الصحية| رابح صقر يترك علاج الاكتئاب

قرية حسن فتحي بباريس أصبحت كالأطلال.. من أهم المزارات العالمية إلي مأوى للغربان

نيسان توقف إنتاج "ميكرا سوبر ميني" وتستبدلها بطراز كهربائي جديد.. صور

ألفا روميو تحدد الموعد الرسمي للكشف عن سيارة Tonale.. صور

خبير اقتصادي: مصر تحتل المركز الثاني كأكبر شريك مع السنغال

توقف إنتاج سيارة BMW i3 في يوليو بعد تسع سنوات.. صور

تسلا تعلن عدم إطلاق أي سيارات جديدة في 2022 وتكتفي بتطوير ابتيموس برايم.. صور

سعر ومواصفات Redmi Note 11 و Note 11S.. شاومي تغزو الأسواق العالمية

ترشيحاتنا

إيلون ماسك يسجل 3 شركات جديدة لمحاولة شراء تويتر

ماكرون أم لوبان ..نسبة الإقبال في إعادة انتخابات الرئاسة الفرنسية 26.41%

شوبير مستنكرا الهجوم علي الأحمر:هو الأهلي خرج من بطولة أفريقيا ولا إيه؟

عاد الى العناية المركزة..نجل عبد الرحمن أبو زهرة يكشف تطورات حالته الصحية

اتصال عاجل بين زيلينسكي وأردوغان.. تفاصيل

العارضة تنقذ بيراميدز من ضربة جزاء أمام مازيمبي في الكونفيدرالية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السيسي يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر

أول ظهور بعد الزواج.. دنيا عبد العزيز فى ضيافة «صدى البلد».. صور

ابتعدوا عن الشمس.. ماذا قالت الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة؟

شاهد الملاكم الشهير «تايسون» يهشم وجه راكب على متن طائرة|فيديو

فيديو

رأي أيمن سلامة في ريهام حجاج وتوفيق عبد الحميد وإيناس الدغيدي.. فيديوجراف

السيسي يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر

شيرين متقلبة وعمرو دياب هضبة.. أراء وائل جسار في زملائه بالوسط الفني

خفة دم وتشويق.. طرح برومو فيلم «زومبي» لـ على ربيع |فيديو

المزيد

ساحة رأي

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى "22 "

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ