إنجي طلعت تبدع في تنفيذ لوحات بطراز إسلامي وسجاد للصلاة بأشكال مختلفة

عرض برنامج "صباحك مصري" المُذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، تقريراً يرصد إبداع الفتاة إنجي طلعت في تنفيذ لوحات بطراز إسلامي وسجاد للصلاة بأشكال مختلفة.



وقالت إنجي طلعت إنها تُبدع في أعمال فنية متكاملة، ولكن بمناسبة شهر رمضان الكريم فقامت برسم لوحات رمضانية، وعمل سجاد للصلاة، منوهة أن يتم تصميمهم بطراز ما بعد الحداثة، وهو ما يدمج بين القديم والجديد أي الطراز الإسلامي، والطراز الحديث.



وأضافت أنها قامت بعمل لوحات مناسبة لهذا الشهر الكريم، باستخدام الألوان وورق الذهب، وورق الفضة، للدمج بين الطراز الإسلامي، والطراز الحديث.



وأوضحت إنجي أنها قامت بعمل سجاد بأشكال مختلفة وألوان جديدة على غير المعتاد عليها، وبتصميمات جديدة تناسب السيدات، والرجال، والأطفال.