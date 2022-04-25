الصحة: انخفاض معدلات الإصابة بكورونا إلى 89 حالة وتم تطعيم 34 مليون مواطن.. فيديو

قال الدكتور حسام عبد الغفار متحدث وزارة الصحة ، إن إصابات كورونا بسيطة ولا تؤدي إلي تدهور الحالة الصحية للمصاب ، مؤكدا أن مصر بها الأن انخفاض كبير في إصابات كورونا وهذا واضح للجميع.

واضاف عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن " المذاع علي قناه " الحدث اليوم " ، إن معدلات الإصابة المجتمعية بفيروس كورونا في اقل درجاتها منذ بداية الجائحة ، لافتا إلي أن معدلات العزل المنزلي أيضا في اقل حالاتها .

وتابع : إن متوسط حالات الإصابة 89 حالة وهذا رقم لم نصل الية منذ بداية الجائحة والوافيات 6 حالات ، ونسبة احتياج الدخول إلي المستشفيات لا تزيد عن 4% و3 % في الرعايات وتم تطعيم 34 مليون مواطن وهذا يقرب من 60% من الفئة المستهدفة .