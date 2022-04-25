مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة يشيد بإصدارات وزارة الأوقاف

أشاد المندوب الدائم لجمهورية مصر العربية لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير أسامة عبد الخالق، بإصدارات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بجمهورية مصر العربية وسلسلة "رؤية" للفكر المستنير العربية والمترجمة، التي تعمل على نشر الفكر الوسطي ومحاربة الأفكار المتطرفة.



وأوضحت وزارة الأوقاف -في بيان الليلة- أن المندوب الدائم لجمهورية مصر العربية لدى الأمم المتحدة في نيويورك أشاد -في رسالة بعث بها إلى وزر الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة- بما تحمله تلك الإصدارات من رؤى سديدة وفكر مستنير ومرتكزات للتسامح الديني وترسيخ أسس العيش الإنساني وإسهام في تعزيز الحوار الحضاري ونشر ثقافة السلام.



جدير بالذكر أن وزارة الأوقاف المصرية كانت قد أهدت إلى الأمم المتحدة مجموعة من إصدارات الوزارة والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بجمهورية مصر العربية وسلسلة "رؤية" للفكر المستنير العربية والمترجمة.

