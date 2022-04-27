عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

د. علي أبودشيش خبير
د. علي أبودشيش خبير الآثار المصرية وعضو اتحاد الأثريين

اهتم المصري القديم بالاحتفالات والأعياد وكان من أكثر شعوب العالم احتفالا وأعيادًا، وهو مخترع كلمة "عيد سعيد" وبالهيروغليفية تعني "حب نفر"، حيث إن المصري القديم كان معتادا على التحية بها في رأس العام.

الأعياد عند المصري القديم كانت أنواعا، فمنها أعياد السماء، ومنها الأعياد الدنيوية أو الحياتية، والأعياد السياسية والدينية والجنائزية، والاحتفال بالعيد الديني عند المصري، ظهرت فيه فكرة القربان أو الأضحية، حيث ولد القربان أو الأضحية مع ميلاد الحضارة البشرية، وسبب الفكرة هو الخوف من غضب الطبيعة، وعدم فهم ماهية الوجود وأصله، والتسليم بوجود قوة خارقة أو إله عظيم مجهول، لذا لجأت الشعوب القديمة إلى حيلة للتقرب إلى تلك الآلهة، عن طريق المنح والعطايا التي تنوعت ما بين المأكولات والمشروبات والزهور والحبوب والقمح والحيوانات.

وكان الغرض من القربان أو الأضحية التأكيد على الإيمان بقوة الآلهة وتحاشيا لغضبها، ورد الشر للطبيعة والكيانات المؤذية، والاستجابة للدعوات والمطالب، وللحصول علي المعرفة وإطالة العمر، وكانت القرابين تقدم وفق طقوس خاصة، وفي محافل مقدسة.

والقرابين عند القدماء المصريين كانت تقدم تحت إشراف كهنة المعابد، وكانت العطايا من أفضل اللحوم والطعام الفاخر، والخبز الذي كان له قيمة عظيمة في المجتمع المصري القديم، وتم تقديمه ضمن القرابين الجنائزية التي تقدم على الموائد أمام المقابر مثلما هو موضح في العديد من النقوش والرسوم التصويرية بالمعابد والمقابر.

وقدمت القرابين وفقًا لتصورين عند المصري القديم، الأول ارتبط بعين "حورس" أي عودة الحياة وقوتها، والثاني ارتبط بـ "ماعت" كوسيلة من وسائل التمسك بالنظام، وعادةً ما كان الملك هو الذي يقوم بخدمة "رع" إله الشمس، ويقدم له القربان في المعبد بيديه نيابة عن الشعب.

ونجد أن الفكرة السابقة قريبة من فكرة الأضحية في الشريعة الإسلامية، حيث يقوم المسلمون في عيد الأضحى بذبح "الأضحية"، والتي تكون لها صفات محددة ومقررة وشروط معينة، وتعود طقوس الذبح إلى "نبي الله إبراهيم عليه السلام"، عندما رأى في المنام أنه يقوم بذبح إبنه "إسماعيل" وعند امتثال إبراهيم عليه السلام لرؤيا الذيح، فرؤيا الأنبياء حق، جاء جبريل ومعه كبش من الجنة، حيث قال تعالى: "وفديناه بذبح عظيم" (107)، أي أن الله خلص إسماعيل عليه السلام من الذبح نظرًا لطاعته بأن جعل فداءً له كبشًا أقرن عظيم الحجم والبركة.

وبخلاف الذبائح والقرابين، كان من مظاهر الاحتفال بالأعياد عند المصري القديم "سعف النخيل"، الذي كان من النباتات المميزة في الأعياد، خاصة أعياد رأس العام، حيث كان سعف النخيل الأخضر يرمز إلى بداية العام كونه يعبر عن الحياة المتجددة، كما أنه يخرج من قلب الشجرة، فكانوا يتبركون به ويصنعون منه ضفائر الزينة ويعلقونها على أبواب المنازل ويوزعون ثماره الجافة كصدقة على أرواح موتاهم.

وكانوا يصنعون من سعف النخيل أنواعاً مختلفة من التمائم والمعلقات التي يحملها الناس في العيد على صدورهم وحول أعناقهم، كرمز لتجديد الحياة ولحفظهم من العين الشريرة، ومن أقدم العادات والتقاليد التي ظهرت مع الاحتفال بالأعياد صناعة الكعك والفطائر، وانتقلت بدورها من عيد رأس السنة لتكون سمة من سمات الأعياد بعامة في مصر القديمة، وكانت النسوة في مصر القديمة يصنعن الكعك ويقمن بإهدائه إلى المعابد وإلى الكهنة، ولا تزال كل هذه الموروثات موجودة إلى يومنا هذا.

علي أبودشيش المصرى القديم الاحتفالات والأعياد شعوب العالم الهيروغليفية رأس العام أعياد السماء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حبس مرتضي منصور سنة وتغريمه 10 آلاف جنيه لسبه محمود الخطيب

مصدر بالفيفا: اعتماد نتيجة مباراة الجزائر والكاميرون.. وإيقاف جاساما

تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. الداخلية: الإفراج بالعفو عن 3273 من النزلاء المحكوم عليهم

صعود صاروخي.. 35جنيها ارتفاعا في سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 26-4-2022

تراجع 15 جنيها.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 27-4-2022

الإعدام شنقًا للمتهمتين الأولى والثالثة في قضية مذبحة المرج

وفاة مدرب شباب الاتحاد السكندري بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة

اتحاد الكرة: طالبنا الفيفا بالتأهل مباشرة للمونديال وليس إعادة مباراة مصر والسنغال

ترشيحاتنا

احتفال ليلة القدر.. لحظات صدق وحب جمعت الرئيس وشيخ الأزهر ووزير الأوقاف

عفو رئاسي عن 3273 من النزلاء المحكوم عليهم.. صور

طلاق النجمات حقيقة أم شائعات.. فيديو

مباحثات مصرية موريشية لتعزيز العلاقات الثنائية بمجالات الصحة والسياحة

الإعدام للمخالفين.. شروط نقل الأعضاء البشرية من إنسان بعد وفاته

بعد مشاركته في Moon Knight.. كابو يكشف تفاصيل تعاونه مع مارفل العالمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

افتتحها السيسي.. ما محتويات حجرة مقتنيات الرسول في مسجد الحسين وكيف وصلت إلى مصر؟ .. صور

هنادي مهنا: أنا آخر المنضمين لمسلسل "مكتوب عليا" وأكرم حسني قدمني بشكل مختلف وأيتن عامر "ممثلة خطيرة"|حوار

المصريون حشوه بالدنانير| قصة كعك العيد.. كيف تم اكتشافه وأول من أكله؟

تحذير هام ونصيحة.. ماذا قالت هيئة الأرصاد الجوية عن طقس الأيام المقبلة؟

فيديو

بعد حذف من يمتلك سيارة موديل2018.. 6 خطوات للحفاظ على حصتك التموينية

شيرين لبط وأغاني عمرو دياب منجحتش.. تصريحات محمد محيي مع ياسمين عز..فيديوجراف

مهري 200 ألف.. منة عرفة تتحدث عن مرضها النفسي ومحمد نجاتي وطليقها السابق|فيديوجراف

ميكروفون ألماظ ودفاع مستميت عن سعد لمجرد .. ماذا قالت سلمى رشيد لياسمين عز "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

د. ضياء الدين صبري يكتب: دلائل اقتصادية في شهر الصيام

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

"تم البدر بدرى" أغنية الوداع

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٢) .. توشكى الخير

خالد جمال

فاتن أمل حربي.. المسلسل الأهم رغم الهم والغم

عبد الرازق توفيق يكتب: السيسى.. من توشكى إلى سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

كلمات يحاسب عليها القانون

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى "22 "

اﻟﻤﺰﻳﺪ