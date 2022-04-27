يمكن التحكم فيها.. أهم أسباب العقم بين الجنسين

يعد العقم من أكثر المشكلات الصحية المزعجة التى تؤرق الجنسين حيث تحرمهما من تحقيق حلم الأبوة والأمومة وجود طفل لطيف يملأ المنزل مرح.

ولكن فى الحقيقة هناك الكثير من الأسباب التى تقف وراء العقم منها ما يصيب النساء فقط ومنها ما يصيب الرجال فقط ومنها ماهو منتشر بين الجنسين .

ووجد العلماء أن معظم أسباب العقم الشائعة بين الجنسين ترتبط بالعادات التى يتبعها الأشخاص وسن الزواج والإنجاب وليست مشكلات صحية مما يعني أنه يمكن التحكم فيها والتغلب عليها أو تجنب فعلها وبالتالي يزول العقم.

نعرض لكم أهم أسباب العقم الشائعة بين الجنسين وذلك وفقا لما جاء في موقع “clevelandclinic”.

العمر (فوق سن 35 للنساء أو فوق 40 للرجال).

مرض السكري .

اضطرابات الأكل بما في ذلك فقدان الشهية العصبي والشره المرضي .

الإفراط في تناول الكحول .

التعرض للسموم البيئية مثل الرصاص ومبيدات الآفات.

الإفراط في ممارسة الرياضة.

العلاج الإشعاعي أو علاجات السرطان الأخرى.

الأمراض المنقولة جنسياً (STDs).

التدخين سواء السلبي أو الإيجابي.

الإجهاد العصبي والتوتر والقلق.

تعاطي المخدرات .

مشاكل الوزن سواء السمنة أو النحافة.