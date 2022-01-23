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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

استشارى جراحة ذكورة يوضح أسباب العقم عند الرجال

العقم
العقم

قال الدكتور خالد سالم، استشاري جراحة الذكورة وعقم الرجال، إن العقم عند الرجال يقصد به وجود مشكلة معينة عند الرجل تمنعه من الإنجاب، موضحاً أن الزوجة مسؤولة فقط بنسبة 40% فى مشكلة الإنجاب، والزوج  40% وقد تكون من المشكلة من الطرفين بنسبة 20%.

وأضاف استشاري جراحة الذكورة ، ببرنامج"صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن نسبة الرجال بدأت تزيد الآن عن الـ 50% ، مشيرا إلى أن هناك نقصا شديدا فى خصوبة الرجال، وفى حالة وجود مشكلة عند الرجال فى الإنجاب هذا يدل على تواجد سائل منوي غير طبيعى وهو المسؤول عن الإنجاب وفي هذه الحالة يطلق عليه"عقم".

وتابع خالد سالم ، إن عقم الرجال يعتبر عنواناً كبيراً يدخل به تفاصيل كثيرة، مشيرًا إلى أن المقصود به هو عدم قدرة الرجل على الإنجاب ومتزوج من فترة لاتقل من ستة أشهر إلى عام بسبب وجود عيب لديه.

وأضاف  خالد سالم أنه من الممكن عدم قدرة الرجل على الإنجاب بسبب وجود مشكلة فى القذف بعيداً عن الحيوانات المنوية، أو قلة تلك الحيوانات أو وجود التهابات، موضحًا أنه يعتبر مصطلحاً عاماً يشمل العديد من المشاكل.

وتابع أنه من الممكن للرجل القدرة على الإنجاب فى حالة تم علاجه، لافتاً إلى أن الطريقة الوحيدة لحل مشكلة العقم عند الرجال تتمثل فى تشخيص الحالة ومعالجتها، متابعًا أنه الطريقة الصحيحة هى أن الطبيب يستطيع التعامل بها في حالة وجود التصور الصحيح.

العقم تفاصيل إنجاب خصوبة استشاري جراحة الحيوانات المنوية عقم الرجال

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