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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة: كيف يؤثر فيروس كورونا على الجلد؟.. فوائد القمح وقيمته..أعراض سرطان الرحم

نشرة المرأة والصحة
نشرة المرأة والصحة

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

 

نشرة المرأة والصحة 

 

تأثير كورونا على الجلد والأصابع.. 10 أمراض تعرف عليها
 

 أعراض جلدية عديدة قد تصيب مرضى  كوفيد -19 وقد تظهر الأعراض أثناء الإصابة بمختلف سلالات أو متحورات فيروس كورونا، خاصة أوميكرون ودلتا. ويعد أبرزها إصابات الجلد  الصدفية أو البهاق أو الحساسية الجلدية .

 

ماذا يحدث بالجسم عند تناول الخشاف على إفطار رمضان؟

 

الخشاف مشروب رمضاني متواجد على مائدة إفطار رمضان طوال الشهر، ولا يخلو أي منزل منه، لانه من العادات القديمة، ويتم تحضيره من صباح اليوم بمجموعه من ياميش رمضان مثل البلح القرصية والمشمشية والزبيب.

 

أشهر أكلات عيد الفطر.. اكتشف فوائد الترمس الصحية
 

يعد الترمس من أهم الأطعمة التى يتناولها المصريون فى احتفالات عيد الفطر ولكن مالا يعلمه كثيرون أن الترمس له العديد من الفوائد الصحية.

 

20 فائدة لـ لبان الدكر.. الثالثة أهمها
 

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية الصحية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد لبان الدكر.

 

كيف يؤثر فيروس كورونا على الجلد؟
 

هناك العديد من التأثيرات التي خلفها فيروس كورونا والتي كشفتها الدراسات والأبحاث؛ حيث أنه بعض المصابين بعدوى فيروس كورونا يمكن أن يؤثر سلبًا على صحتك العامة.. ولكن كشفت أحدث الدراسات  أن عدوى فيروس كورونا قد يؤثر سلبا ايضا على الجلد، وهو أكبر عضو في جسم الإنسان.

 

باستخدام قلم .. تمارين لتقوية البصر مع تقدم العمر
 

يتدهور البصر مع مرور الوقت وتقدم العمر وهذا أمر طبيعي، وكل ما يمكننا القيام به للحفاظ على البصر أطول فترة ممكنة هو تناول الأطعمة الصحية المفيدة لبصرنا وعن طريق القيام ببعض التمارين بشكل يومي.

 

فوائد القمح وقيمته .. غذاء أساسي لثلث سكان العالم
 

يعتبر القمح هو الغذاء الأساسي لثلث سكان العالم، ويمد القمح الجسم بجميع العناصر والمعادن وحتى الفيتامينات التي يحتاجها لجميع أعضاء الجسم، والحفاظ على و ظائفهم الحيوية؛ حيث يتم استخدام القمح في إعداد الأطعمة الأساسية .

 

علاجات طبيعية تخلصك من ألم الركبة
 

يعانى الكثير من الاشخاص من الام الركبة التى تصيب الكثير من الاشخاص ويواجهون صعوبة فى الحركة و صعود السلم، لذا نقدم لك فى هذا التقرير بعض العلاجات الطبيعية التى تساعدك على التخلص من الم الركبة .

 

لاكتشافها مبكرا .. إليك أعراض سرطان الرحم

 

يعد سرطان الرحم من أخطر الأمراض النسائية حيث يمكن أن يتسبب فى مضاعفات خطيرة قد تصل للوفاة إذا لم يتم اكتشافه وعلاجه مبكرا وبشكل صحيح 

 

يمكن التحكم فيها.. أهم أسباب العقم بين الجنسين
 

يعد العقم من أكثر المشكلات الصحية المزعجة التى تؤرق الجنسين حيث تحرمهما من تحقيق حلم الأبوة والأمومة وجود طفل لطيف يملأ المنزل مرح.

 

عادات خاطئة نرتكبها في شهر رمضان بعد الإفطار.. خبير يحذر
 

يشعر الصائم بالتعب الشديد بعد عدد ساعات الصيام الطويلة في شهر رمضان، مما يجعلهم يتناولون أطعمة غير صحية وتحتوي على الكثير من الدهون والسكريات، الأمر الذي يصيبهم بالتخمة والإرهاق الشديد والعطش، لذا سنقوم تقديم بعض النصائح لتجنب هذه المشاكل في شهر رمضان .

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