عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أشهر أكلات عيد الفطر.. اكتشف فوائد الترمس الصحية

الترمس
الترمس

يعد الترمس من أهم الأطعمة التى يتناولها المصريون فى احتفالات عيد الفطر ولكن مالا يعلمه كثيرون أن الترمس له العديد من الفوائد الصحية.

ونعرض لكم أهم  فوائد الترمس الصحية والجمالية وفقا لما جاء فى موقع “ healthbenefitstimes”.

القولون العصبي.. 7 أعراض و6 أسباب للإصابة وكيفية علاجه

تخلص من الألم.. إليك طرق علاج القولون العصبي

 الوقاية من مشاكل الجهاز الهضمي

الاستهلاك المتكرر للترمس يعزز صحة الأمعاء ويساعد في التغلب على الإمساك ومتلازمة القولون العصبي والحالات الأخرى المتعلقة بالجهاز الهضمي. 

المحتوى العالي من الألياف يجعلها مواد حيوية جيدة وهي المواد التي تغذي البكتيريا النافعة في الأمعاء وأظهرت الأبحاث وجود صلة مباشرة بين هذه البكتيريا الصحية وحالة جهاز المناعة.

خفض ضغط الدم المرتفع 

يعد خلل البطانة الداخلية للأوعية الدموية وأمراض الكلى والصوديوم الزائد في الجسم هو السبب الرئيسي لارتفاع ضغط الدم والذي يسبب النوبات القلبية والسكتة الدماغية والشلل وضعف العين وما إلى ذلك.

 علاج الإمساك

يضمن المحتوى العالي من الألياف في حبوب الترمس أن البراز في الأمعاء يمتص الماء من الجسم وتصبح حركته أكثر سهولة مما يقلل الإمساك وبالتالى يحمى الإنسان من مضاعفاته مثل الشق الشرجي والبواسير.

 يجعل الأمعاء صحية

من أجل أن نكون نشيطين ونتمتع بصحة جيدة يجب أن نهتم بصحة الجهاز الهضمي أو الأمعاء وتناول الأطعمة التي تعزز نمو البكتيريا المعوية المفيدة وهى البريبايوتكس والبروبيوتيك.

أظهرت ألياف الترمس تعزيزها لنمو البكتيريا المعوية المفيدة مثل البكتيريا المعوية المفيدة كما أنها تقلل من نمو الأنواع الضارة.

يعالج فقر الدم

تتكون حبوب الترمس من كمية جيدة من الحديد الذي يساعد في تكوين الهيموجلوبينكما يساعد محتوى فيتامين سي في هذه الفاصوليا أيضًا في تعزيز امتصاص الحديد وتكوين الهيموجلوبين.

يسبب فقر الدم العديد من المشاكل مثل التعب ، وضيق التنفس ، وشحوب الجلد ، وما إلى ذلك.

مفيد للبشرة

مضادات الأكسدة الموجودة في حبوب الترمس تساعد على محاربة الجذور الحرة الضارة وتؤدي إلى الشيخوخة المبكرة وظهور البقع العمرية والتجاعيد والخطوط الدقيقة في سن مبكرة.

تعزيز المناعة

تحتوي حبوب الترمس على جميع المعادن والفيتامينات الأساسية مثل فيتامين أ ، ب المركب ، فيتامين ج التي تجعل نظام المناعة لدينا قويًا كما أن محتوى فيتامين سي الموجود في حبوب الترمس يجعل جهاز المناعة لدينا قويًا وقادرًا على محاربة العدوى مثل نزلات البرد والإنفلونزا.

مفيد للشعر

المحتوى العالي من البروتينات في حبوب الترمس يساعد في تكوين بنية شعر صحية ويجعله قويًا وسميكًا ويصعب تكسيره أو تساقطه  كما تحتوي حبوب الترمس على جميع العناصر الغذائية اللازمة لتعزيز نمو الشعر الصحي.

 إنقاص الوزن

تتكون حبوب الترمس من محتوى ألياف أعلى يجعل الشخص يشعر بالرضا لفترة أطول من الوقت. نتيجة لذ يستهلك الأشخاص الذين يستهلكون حبوب الترمس كمية أقل من الأطعمة الأخرى في وجباتهم ويجدون انخفاض في محيط الخصر ومؤشر كتلة الجسم أو مؤشر كتلة الجسم .

يحمي القلب

يعاني القلب من عدة أمراض مثل تصلب الشرايين أو النوبات القلبية أو احتشاء عضلة القلب وفشل القلب. ويعد ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع مستويات السكر في الدم أو مرض السكري أو ارتفاع مستويات الكوليسترول أو فرط كوليسترول الدم من الأسباب الرئيسية وراء الإصابة بأمراض القلب.

تقوية العظام

يعد الحفاظ على صحة العظام أمرًا مهمًا للغاية لتجنب المعاناة من مشاكل مثل هشاشة العظام والكسور وما إلى ذلك والكالسيوم والفوسفور الموجودان بكثرة في حبوب الترمس ضروريان لجعل العظام قوية وصحية ويوجد حوالي 85٪ من الفسفور في العظام والأسنان.
 

الترمس فوائد الترمس القلب عيد الفطر الجهاز الهضمي علاج الامساك Food

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصدر بالفيفا: اعتماد نتيجة مباراة الجزائر والكاميرون.. وإيقاف جاساما

سلامة الغذاء تمنح أندومي مهلة 48 ساعة لسحب المنتج نهائيا من الأسواق

اتحاد الكرة: طالبنا الفيفا بالتأهل مباشرة للمونديال وليس إعادة مباراة مصر والسنغال

صعود صاروخي.. 35جنيها ارتفاعا في سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 26-4-2022

إدراج الإخوان المسلمين جماعة إرهابية لمدة 5 سنوات تبدأ من اليوم

حلموا ببدلة "القبطان" فعادوا في كفن.. تفاصيل مروعة لمصرع الأصدقاء الخمسة في طريقهم للتخرُج

وداع الطالبة ميسرة في جنازة شعبية بالمحلة.. ووالدها يطالب بالقصاص| صور وفيديو

بـ العناية المركزة | وفاة الطالبة ميسرة ضحية حادث الدهس في المحلة

موضوعات متعلقة

أطباق جانبية .. طريقة عمل شوربة البصل بالكريمة

ابهري أسرتك .. طريقة عمل رنجة حمراء

أكلات شم النسيم.. طريقة عمل الرنجة المدخنة بمذاق مميز

مسئولو الصحة في بريطانيا: متحور XE لفيروس كورونا أكثر انتشارًا من أوميكرون

لا تغادر منزلك .. أعراض نوروفيروس عليك الحذر منها

في شم النسيم .. طريقة عمل الرنجة

بالبيض.. ماسك طبيعي لعلاج التجاعيد حول الفم

لتجديد السفرة الرمضانية .. طريقة عمل الفتة

ترشيحاتنا

طقس العيد.. الأرصاد: أجواء ربيعية نهارا ورياح لطيفة خلال الليل

مروة عبد المنعم: تامر حسني شقي جدا وشهرتي بسبب فيلم عمر وسلمى

خالد الجندي يشيد بجهود الرئيس السيسى: يعمل على تيسير حياة الناس

تعليقا على تلقيه رسالة تهديد بالقتل.. بينيت: إسرائيل بيت واحد للكل

البحوث الإسلامية: التراث رابط بين الماضي والحاضر ويسهم في صناعة المستقبل

| التخارج التام من الأنشطة.. ما هي محددات وثيقة سياسة ملكية الدولة؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شلل ووفاة.. الصحة تحذر من مخاطر تناول الرنجة والفسيخ خلال الصيام

الموسيقات العسكرية تشارك فى إحتفالات الذكرى الأربعين لتحرير سيناء

أول جراج بين السماء والأرض للسيارات الطائرة|شاهد

صبا مبارك: تواصلت مع سكان الٱحياء الشعبية للغوص في تفاصيل "إحسان" بـ "توبة".. والمحامين للتمكن بـ" سوتس بالعربي" ( حوار)

فيديو

الموسيقات العسكرية تشارك فى إحتفالات الذكرى الأربعين لتحرير سيناء

تعرف عليها.. مهلة أخيرة لأصحاب هذه الفئة من بطاقات التموين |فيديوجراف

موعد فتح المساجد لأداء صلاة التهجد.. وتفاصيل أزمة المراغي بحلوان

حاجة تخصنا.. منة عرفة ترد على حقيقة طلاقها من محمود المهدي.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

د. ضياء الدين صبري يكتب: دلائل اقتصادية في شهر الصيام

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

فاتن أمل حربي.. المسلسل الأهم رغم الهم والغم

عبد الرازق توفيق يكتب: السيسى.. من توشكى إلى سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

كلمات يحاسب عليها القانون

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى "22 "

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

اﻟﻤﺰﻳﺪ