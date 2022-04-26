أشهر أكلات عيد الفطر.. اكتشف فوائد الترمس الصحية

يعد الترمس من أهم الأطعمة التى يتناولها المصريون فى احتفالات عيد الفطر ولكن مالا يعلمه كثيرون أن الترمس له العديد من الفوائد الصحية.

ونعرض لكم أهم فوائد الترمس الصحية والجمالية وفقا لما جاء فى موقع “ healthbenefitstimes”.

الوقاية من مشاكل الجهاز الهضمي

الاستهلاك المتكرر للترمس يعزز صحة الأمعاء ويساعد في التغلب على الإمساك ومتلازمة القولون العصبي والحالات الأخرى المتعلقة بالجهاز الهضمي.

المحتوى العالي من الألياف يجعلها مواد حيوية جيدة وهي المواد التي تغذي البكتيريا النافعة في الأمعاء وأظهرت الأبحاث وجود صلة مباشرة بين هذه البكتيريا الصحية وحالة جهاز المناعة.

خفض ضغط الدم المرتفع

يعد خلل البطانة الداخلية للأوعية الدموية وأمراض الكلى والصوديوم الزائد في الجسم هو السبب الرئيسي لارتفاع ضغط الدم والذي يسبب النوبات القلبية والسكتة الدماغية والشلل وضعف العين وما إلى ذلك.

علاج الإمساك

يضمن المحتوى العالي من الألياف في حبوب الترمس أن البراز في الأمعاء يمتص الماء من الجسم وتصبح حركته أكثر سهولة مما يقلل الإمساك وبالتالى يحمى الإنسان من مضاعفاته مثل الشق الشرجي والبواسير.

يجعل الأمعاء صحية

من أجل أن نكون نشيطين ونتمتع بصحة جيدة يجب أن نهتم بصحة الجهاز الهضمي أو الأمعاء وتناول الأطعمة التي تعزز نمو البكتيريا المعوية المفيدة وهى البريبايوتكس والبروبيوتيك.

أظهرت ألياف الترمس تعزيزها لنمو البكتيريا المعوية المفيدة مثل البكتيريا المعوية المفيدة كما أنها تقلل من نمو الأنواع الضارة.

يعالج فقر الدم

تتكون حبوب الترمس من كمية جيدة من الحديد الذي يساعد في تكوين الهيموجلوبينكما يساعد محتوى فيتامين سي في هذه الفاصوليا أيضًا في تعزيز امتصاص الحديد وتكوين الهيموجلوبين.

يسبب فقر الدم العديد من المشاكل مثل التعب ، وضيق التنفس ، وشحوب الجلد ، وما إلى ذلك.

مفيد للبشرة

مضادات الأكسدة الموجودة في حبوب الترمس تساعد على محاربة الجذور الحرة الضارة وتؤدي إلى الشيخوخة المبكرة وظهور البقع العمرية والتجاعيد والخطوط الدقيقة في سن مبكرة.

تعزيز المناعة

تحتوي حبوب الترمس على جميع المعادن والفيتامينات الأساسية مثل فيتامين أ ، ب المركب ، فيتامين ج التي تجعل نظام المناعة لدينا قويًا كما أن محتوى فيتامين سي الموجود في حبوب الترمس يجعل جهاز المناعة لدينا قويًا وقادرًا على محاربة العدوى مثل نزلات البرد والإنفلونزا.

مفيد للشعر

المحتوى العالي من البروتينات في حبوب الترمس يساعد في تكوين بنية شعر صحية ويجعله قويًا وسميكًا ويصعب تكسيره أو تساقطه كما تحتوي حبوب الترمس على جميع العناصر الغذائية اللازمة لتعزيز نمو الشعر الصحي.

إنقاص الوزن

تتكون حبوب الترمس من محتوى ألياف أعلى يجعل الشخص يشعر بالرضا لفترة أطول من الوقت. نتيجة لذ يستهلك الأشخاص الذين يستهلكون حبوب الترمس كمية أقل من الأطعمة الأخرى في وجباتهم ويجدون انخفاض في محيط الخصر ومؤشر كتلة الجسم أو مؤشر كتلة الجسم .

يحمي القلب

يعاني القلب من عدة أمراض مثل تصلب الشرايين أو النوبات القلبية أو احتشاء عضلة القلب وفشل القلب. ويعد ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع مستويات السكر في الدم أو مرض السكري أو ارتفاع مستويات الكوليسترول أو فرط كوليسترول الدم من الأسباب الرئيسية وراء الإصابة بأمراض القلب.

تقوية العظام

يعد الحفاظ على صحة العظام أمرًا مهمًا للغاية لتجنب المعاناة من مشاكل مثل هشاشة العظام والكسور وما إلى ذلك والكالسيوم والفوسفور الموجودان بكثرة في حبوب الترمس ضروريان لجعل العظام قوية وصحية ويوجد حوالي 85٪ من الفسفور في العظام والأسنان.

