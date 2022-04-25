القولون العصبي.. 7 أعراض و6 أسباب للإصابة وكيفية علاجه

أصبح مرض القولون من الأمراض المنتشرة بشكل كبير في وقتنا الحاضر، ويشار إلى أنّه يلازم هذا المرض مشاكل الغازات التي تسبّب الانتفاخ، ممّا يؤدّي إلى شعور بالوجع والتعب الشديد، وضيق النفس المقلق .

لذا نقدم لك فى هذا التقرير بعض اعراض وأسباب الإصابة بمرض القولون وكيفية علاجه وفقا لموقع health.



أعراض القولون..

1) المغص المستمرّ في منطقة البطن.

2) انتفاخ البطن بشكل كبير.

3) الإمساك الحاد أو الإسهال الحاد.

4) ظهور مادّة لزجة مع البراز.

5) حموضة مستمرّة في المعدة.

6) الوجع في أسفل البطن.

7) ضيق في التنفّس.

تختلف هذه الأعراض من شخص لآخر.





أسباب مرض القولون..

1) النظام الغذائي السيئ كتناول كميات كبيرة من الفلفل الحارّ،، والبقوليات، والأطعمة المقليّة، بالإضافة إلى المشروبات الكحولية، والوجباتالدسمة والسريعة.

2) التوتر والانفعال المستمر حيث يؤدي إلى تفاقم مرض القولون.

3) الإصابة ببعض الأمراض التي تنشر البكتيريا في منطقة القولون ومنها النزلات المعوية.

4) عدم مضغ الطعام بشكل جيد.

5) شرب كميات كبيرة من المشروبات التي تحتوي على الكافئين مثل القهوة والشاي.

6) شرب المشروبات الغازية بكميات كبيرة، حيث إنّها تحتوي على غاز ثاني أكسيد الكربون ممّا يسبب بانتفاخ منطقة البطن.





أعشاب لعلاج القولون والانتفاخ..

اليانسون، الشمرا، الزنجبيل، بذور الكتان، النعناع، القرفة