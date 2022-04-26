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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فوائد القمح وقيمته .. غذاء أساسي لثلث سكان العالم

أهمية القمح بالنسبة
أهمية القمح بالنسبة لثلث سكان العالم

يعتبر القمح هو الغذاء الأساسي لثلث سكان العالم، ويمد القمح الجسم بجميع العناصر والمعادن وحتى الفيتامينات التي يحتاجها لجميع أعضاء الجسم، والحفاظ على و ظائفهم الحيوية؛ حيث يتم استخدام القمح في إعداد الأطعمة الأساسية .

 

أهمية القمح بالنسبة لثلث سكان العالم

 


و يحتوي القمح على العديد من المعادن والفيتامينات التي يحميه من مخاطر الإصابة بالأمراض، يوجد نوعان فقط من الأطعمة المغذية التي يحتاجها الجسم بشكل منتظم ومستمر ولا يستطيع الجسم إنتاجها، ويمكن رؤية هذه الأطعمة المغذية على النحو التالي :
 

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- المغذيات الكبيرة المقدار :
وهي العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم بكميات كبيرة نسبيًا، وتعتبر الماء والكربوهيدرات والبروتينات والدهون من أهم أنواع المغذيات الكبيرة على الإطلاق.

- المغذيات الدقيقة :
وتعبر عن العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم بكميات قليلة حتى لا يتعرض للمضاعفات الخطيرة التي تنشأ من الإفراط في تناول هذه العناصر الغذائية، وتعتبر الفيتامينات بجميع أنواعها من أهم أنواع المغذيات الدقيقة.

 

أهمية القمح بالنسبة لثلث سكان العالم


وأكدت العديد من الدراسات العلمية أنه حسب تصنيف خبراء التغذية فإن الأطعمة تنقسم إلى خمسة أنواع أساسية، ويحتاج الجسم إلى هذه العناصر المفيدة بشكل مستمر وبكميات كافية حتى لا يعاني من أي من الأمراض الناتجة عن نقص تتضح هذه الأنواع المفيدة من الأطعمة في ما يلي:

- البروتينات :
و يحتاج الدماغ وجميع العضلات والمفاصل في الجسم إلى كميات كافية من البروتين لينمو وينشط بشكل طبيعي ويمكن الحصول على هذه المغذيات من جميع أنواع اللحوم كما أنها وفيرة في اللحوم الحمراء والبيضاء أيضًا.

- الزيوت الصحية :
و تساعد في حماية الجسم من مخاطر العديد من الأمراض الخطيرة لاحتوائها على مضادات الأكسدة، كما أنها تحمي القلب والأوعية الدموية من النوبات القلبية الخطيرة.

- الكربوهيدرات :
و تحتوي الكربوهيدرات على نسبة عالية من الكربوهيدرات المفيدة والتي يساعد استهلاكها بكميات معينة على تحسين وظائف أعضاء الجسم المختلفة، ويمكن الحصول عليها عن طريق تناول المعكرونة والفاصوليا والعدس والعديد من أنواع الطعام الأخرى.

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