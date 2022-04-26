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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

عادات خاطئة نرتكبها في شهر رمضان بعد الإفطار.. خبير يحذر

عادات يجب تجنبها
عادات يجب تجنبها في شهر رمضان بعد الإفطار

يشعر الصائم بالتعب الشديد بعد عدد ساعات الصيام الطويلة في شهر رمضان، مما يجعلهم يتناولون أطعمة غير صحية وتحتوي على الكثير من الدهون والسكريات، الأمر الذي يصيبهم بالتخمة والإرهاق الشديد والعطش، لذا سنقوم تقديم بعض النصائح لتجنب هذه المشاكل في شهر رمضان .

 

عادات يجب تجنبها في شهر رمضان بعد الإفطار



وقال الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، أن هناك بعض الأطعمة التي يجب ان تتجنبها خلال شهر رمضان، وبالأخص بعد تناول وجبة الإفطار وحتى وجبة السحور، وبالأخص الحلويات الشرقية والأطعمة الدسمة.
 

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وتابع هندي في منشوره عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، إلى أن هناك بعض الأطعمة التي يجب ان تتجنب تناولها بين الإفطار والسحور أمام التلفاز، كي لا نتناول منها كميات كبيرة، وتسبب في الإصابة بالسمنة والخمول والكسل ، وغيرها من المشاكل.

 

عادات يجب تجنبها في شهر رمضان بعد الإفطار


وأضاف هندي، إلى ان هناك بعض النصائح التي يجب ان نتبعها بعد الإفطار في شهر رمضان، ومن أبرزها ما يلي :
- ألا يتم تناول الإفطار دفعة واحدة، وتقسيم الوجبات إلى وجبتين، كتناول الخشاف في البداية، وبعدها بنحو نصف ساعة يتناول الوجبة الرئيسية.
- تجنب تناول الحلويات الشرقية أمام التلفاز بعد الإفطار.
- إستبدال الحلويات الشرقية بالفاكهة الطازجة .
- تجنب النوم بعد الإفطار مباشرة، لتجنب الإصابة بالسمنة وزيادة نسبة الدهون في الجسم .
- تناول المياه بكميات كبيرة بين الإفطار والسحور.
- عدم تدخين السجائر على الإفطار، ومحاولة الإقلاع عن التدخين في شهر رمضان .

رمضان الصيام الدهون السكريات ​​​​​​​health

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