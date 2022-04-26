تأثير كورونا على الجلد والأصابع.. 10 أمراض تعرف عليها

أعراض جلدية عديدة قد تصيب مرضى كوفيد -19 وقد تظهر الأعراض أثناء الإصابة بمختلف سلالات أو متحورات فيروس كورونا، خاصة أوميكرون ودلتا. ويعد أبرزها إصابات الجلد الصدفية أو البهاق أو الحساسية الجلدية .

أكد الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة أن المضاعفات الجلدية لكورونا قد تظهر فى خُمس المصابين أو تتزامن مع ظهور أعراض تنفسية أو أعراض فى الجهاز الهضمي أو فى الأغشية المخاطية فى الفم أو الأنف .

قد تتحول الأعراض الجلدية لمتلازمة عقب التعافي ويمكن أن يتسبب فيروس كورونا في تفاقم الأمراض الجلدية.

1-حساسية الجلد



بعد التعافي قد يصاب الكثيرون بالعديد من الأعراض الجلدية المزعجة وزيادة فى معدلات حساسية الجلد ، مع تفاقم حالات الإكزيما، و حساسية العين .



2-الأرتكاريا



تعد من ضمن المضاعفات المزعجة التى تتسبب فيها الإصابة بكورونا هي الحكة الجلدية الشديدة مع تورم فى بقعة جلدية أعلى من باقى الجلد ، قد تنتقل من مكان لآخر. وسجلت الإصابة بالأرتكاريا فى حوالى ربع حالات الكورونا نتيجة الإصابة بكورونا أو نتيجة الحساسية من بعض الأدوية المستخدمة خاصةً المضادات الحيوية والمسكنات التى استخدمت بكثرة فى مرضى كورونا.

3-جفاف الجلد



يصاب مرضى كورونا بزرقة في الأصابع والأظافر نتيجة نقص الأكسجين و عدم وصوله بكميات كافية للأصابع خاصة القدم وراحة اليد.



4-الطفح الجلدي



قد يظهر لدى الكثير من مصابي كورونا طفح وردي أو أحمر مثير للحكة قد يظهر على شكل بقع أو كتل حمراء بارزة. بعد عدة شهور ويتزامن الطفح الجلدي مع الأعراض الخطرة لـكوفيد 19.

يتزامن الطفح مع حدوث التهاب في القلب والأوعية الدموية ، ما يؤدي إلى حدوث جلطات دموية وأعراض الصدمة. يمكن أن تحدث هذه المضاعفات النادرة جدًا لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر بعد إصابة الطفل بكوفيد -19.

6-أصابع كورونا



يصاب مرضى كورنا بتورم وانتفاخ الأصابع واحمرارها،خاصة أصابع القدمين، وأحياناً تكون مصحوبة بالهرش.

7-عضة الصقيع



ظهور قرح على الأصابع وانتفاخها، واحمرارها ، مع حكة جلدية شديدة.

8-بثور مائية



قد تظهر حويصلات مائية ، قد تشبه طفح الجديرة المائى ،تظهر بعد أسبوعين من الإصابة بكورونا.



9-تشابك الجلد



يظهر الجلد مصبوغ باللون الأحمر والأزرق الجلد ، مع كدمات صغيرة وينتج بسبب تجلط وانسداد الأوعية الدموية لفرط استجابة الجسم المناعية للفيروس.

10-سقوط الشعر



قد يُعاني المتعافي من كورونا من تساقط الشعر الشديد بعد 3 أشهر من التعافي ويستمر الأمر أيضاً لفترة طويلة.