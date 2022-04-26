20 فائدة لـ لبان الدكر.. الثالثة أهمها

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية الصحية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد لبان الدكر.



من فوائد اللبان الدكر ما يلي :-

· يعالج أمراض الكلى، والمثانة، والمسالك البولية، كما يعالج البواسير.

·يحافظ على صحة المعدة، ويمنع الإصابة بالمغص وتشنجات البطن.

· يخفف الأوجاع التي تشعر بها المرأة بسبب تقلصات الرحم أثناء دورتها الشهرية.

·يخفف ألم المفاصل الروماتيزمي، ويطرد ديدان البطن، ويعالج أورام الطحال.

· يطرد الغازات من تجويف البطن.

· يمنع حدوث التعفن، لذلك كان يُستخدم قديماً في تحنيط الأموات، ومنع حدوث الإنتانات الجلدية.

·يدخل في تحضير العديد من العقاقير والأدوية؛ مثل أدوية السعال، وأدوية الربو التحسسي.

·يخلص الجسم من الفضلات والسموم.

· يمنع ظهور رائحة العرق، ويعالج مرض القوباء الجلدي.

·يعالج فقر الدم المعروف بالأنيميا، ويفتح الشهية لتناول الطعام.

·يقضي على الجراثيم والميكروبات.

· يعالج الالتهابات التناسلية والتهابات القناة المهبلية التي تصيب المرأة المتزوجة، وذلك بعمل دش مهبلي بمنقوع صبر المرّ, يحتوي على المضادات الحيوية الطبيعية التي تقوي مناعة الجسم، وتشفي الالتهابات.

· يمنح البشرة النضارة والحيوية، ويشدها، ويخلصها من التجاعيد، وينقي لونها، ويعطيها النعومة، ويخلصها من حب الشباب، وذلك بأخذ كمية قليلة من صبر المرّ، ووضعها في نصف كوب من الماء الدافئ، وبعد ساعة يُدهن الوجه بالمزيج، ويُترك حتى يجف عليه، وتُكرر العملية أربع مرات في الأسبوع.

· يعالج الحروق، ويخلص البشرة من آثارها، وذلك بدهن الحرق ثلاث مرات في اليوم.

· يسرع عملية التئام الجروح، ويمنع التهابها.

·يسرع طهر المرأة من النفاس والحيض.

·يعالج أمراض القولون.

·يعالج التهاب اللوزتين بالغرغرة فيه مرتين يومياً.

· يمنع التهاب مكان العمليات الجراحية.

· يعالج الدمامل ويمنع ظهورها مرةً أخرى.

· يعالج التهاب اللثة بالمضمضة به مرتين في اليوم.