رئيس منطقة الدقهلية الأزهرية يتابع امتحانات الصرف بالشهادة الثانوية الأزهرية

تابع الشيخ مصباح العريف، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الدقهلية الأزهرية، سير أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم الأدبي، وذلك خلال جولته التى تفقد خلالها لجنتي معهد بنين المنصورة الاعدادي الثانوي، ومعهد بنين المنصورة النموذجي الاعدادي الثانوي،.

رافق في المتابعة ابراهيم المصري، موفد قطاع المعاهد الأزهرية.

واطمأن على انتظام أعمال الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء امتحان مادة الصرف في هدوء وانضباط، مؤكدًا أهمية الالتزام بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات والعمل على تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان.

كما تفقد اللجان للاطمئنان على انتظام سير العمل وعدم وجود أي معوقات قد تؤثر على أداء الطلاب، مشيدًا بجهود رؤساء اللجان والملاحظين وجميع القائمين على العملية الامتحانية.

و سادت حالة من الهدوء والانضباط داخل اللجان، فيما لم تتلقَّ غرفة العمليات الرئيسية بمنطقة الدقهلية أي شكاوى أو ملاحظات تؤثر على سير الامتحانات حتى وقت المتابعة، بما يعكس حسن التنظيم والالتزام بالإجراءات والتعليمات المقررة.