إصابة 7 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم توكتوك ودراجة نارية بالدقهلية

أصيب 7 أشخاص، بإصابات متفرقة إثر وقوع حادث على طريق قرية الكوم الأحمر مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بتصادم توكتوك ودراجة نارية.

انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة كل من إيمان علاء عبدالله. 19 عاما باشتباه ما بعد الارتجاج ؛ صابحه مجدي سليمان. 35عاما جرح قطعي بالوجه وفتحيه هاني صالح. 11عاما بانخفاض بدرجه الوعي

كما أصيب المليجي حماده ابو مسلم. 39عاما بجرح قطعي بفروة الرأس والرقبهو امير محمد حمزه. 16 عاما بجرح قطعي باليد اليمني و خدوش بالوجه

خالد شحته مسعد. 18 عاما كسر مفتوح بالركبه اليسري وهاني هاني صالح. 16 عاما باشتباه نزيف بالمخ

تم نقل المصابين إلى مستشفى بلقاس المركزى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.