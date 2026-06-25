رغم تراجع حوادث القطارات .. وفيات الطرق في مصر ترتفع 10.8% خلال 2025

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس الموافق 25/6/2026 النشرة السنوية لنتائج حوادث السيارات والقطارات عام 2025

المصابين



بـلـغ عــدد إصابات حوادث الطــرق 84553 إصـابـة عام 2025 مقابل 76362 عاما 2024 بنسبة ارتفاع 10,7%.



أعلى اصابات محافظة الدقهلية

أعلى عدد اصابات على مستوى المحافظات في محافظة الدقهلية حيث بلغ 17975 إصابة وأقل عدد إصابات في محافظة الاسماعلية حيث بلغ 32 إصابة عام 2025.

اكتوبر أعلي شهور السنة



يعد شهر اكتوبر أعلي شهور السنة من حيث إصابات حوادث الطرق حيث بلغ 8245 إصابة بينما شهر فبراير هو أقل الشهور حيث بلغ 5811 إصابة عام 2025.





بــلــغ عـــدد إصـابات الــذكــــور 69003 مـــــصاب عــــام 2025 بــيـنما بــلـــغ عـــدد إصابــات الإنــاث 15550 عـــام 2025.



بالنسبة لفئــــــــــات السن جاء أعلي عدد مصابين في الفئـــــة العمــــريـــــــة (-15) بعـدد 29101 مصاب ويليــه فئــــة (-25) بعدد 14577 مصــابا، بينما أقل عدد كان فئة (+65) بعدد 2509 مصـــابين عام 2025.



جــاءت إصابـات حوادث الطــرق حسب مستخــدم الطــريق (الركــاب) في المرتبة الأولــى بعــدد 25816 راكبا وأقلها (سائق) بعدد 14546 مصابا عام 2025.



بــلـغ مــعـدل (مصاب /100 ألــف نـسـمة) 78,4 مصاب عام 2025 مقابل 71,7 مصاب عام 2024 بنــسبة ارتفاع9,3%.



المتوفين



بـلـغ عـــدد مــتوفـين حــــوادث الطـــرق 5829 متوفيا عـــام 2025 مــقابـل 5260 عــــام 2024 بـنسـبة ارتفاع 10,8%



أعلى عدد للمتوفين على مستوى المحافظات في محافظة القاهرة حيث بلغ 779 متوفيا وأقل عدد متوفيين في محافظة الاقصر حيث بلغ 21 متوفيا عام 2025.



يعد شهر مارس أعلي شهور السنة من حيث المتوفيين في حوادث الطرق حيث بلغا 583 متــوفيا بينما شهري يناير ويوليو هما أقل الشهور حيث بلغ عددهما 407 متوفين عام 2025.



بلغ عدد المتوفيين من الذكور 4921 متوفيًا بينما بلغ عدد المتوفيين من الإناث 908 متوفىن عام 2025



بالنسبة لفئات السن جاء أعلي عدد متوفين في الفئة العمريـة (-15) بعدد 1580 متوفياً، بينما أقل عدد كان فئة (اقل من 5 سنوات) بعدد 247 متوفياً عام 2025.



جاءت متوفين حـوادث الطرق حسب مستخدم الطريق (المــار بالطريــق) في المرتبة الأولى بعدد 2132 متوفياً وأقلها (الراكب) بعدد 1470 متوفياً عام 2025.



بــــلغ معـــــــدل قســوة حـــوادث السيارات (عدد المتوفيين لكــل 100 مصاب) 6,9 عــام 2025 دون تغيير في العام السابق .



بلغ معدل (متوفي / 100 ألف نسمة) 5,4 متــوفي عــام 2025 مقابل 4,9 متــــوفي عــام 2024 بنسبة ارتفاع 10,2%.



حوادث القطارات



بلـغ عدد حــوادث القــطارات 170 حـادثة عـــام 2025 مــقابل 220 عام 2024 بنسبة انخفاض 22,7%.

بـــلغ أعلى عدد حــوادث قطــارات على مستــوى المناطــق في منـطقة (الوسطـى ووسط الدلتا) بعدد 41 حادثة، واقل عدد في منطقة (شرق دلتا) بلـغ 16 حادثة.



بـــلغ عدد المتوفين في حوادث القطـــــارات 39 متوفيا عام 2025 بينما بـلغ عدد المـــصــابين 139 مصــاب عام 2025.



بـلغ عـدد المتوفين في حـوادث القطـارات (حوادث الأشخاص) 491 متوفيا عام 2025 بينما بلغ عدد المصابين 236 مصاباً عام 2025.



بـــلغ عدد المتوفـين في حوادث القطــارات (حوادث العاملين بالهيئة) 5 متوفىن عام 2025 بينما بلغ عدد المصابين 215 مصاباً عام 2025.



بــــلغ معـــدل حـوادث القـطارات عـــــام 2025 بالــنسبة للـعدد التقديـــــري للــسكــان في منتصف الـعـام 0,02 (حــادثة /10000نسمـة)، بـيـنمـــا بلــغ معـــدل الحــــــوادث بالنسبــــة لـعــدد ركـــــاب الـقـطــارات 0,7 (حادثة/ ملـــيون راكب).



بــلغ معدل قســوة حـــوادث القطـــارات 28,1 (متوفي / 100 مصــاب) عام 2025 بينما كان 54,8 (متوفي / 100 مصاب) متوفى عام 2024.