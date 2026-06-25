الرئيس السيسي: معالجة جذور الأزمات هي الحل الحقيقي للحد من اللجوء والنزوح

أفادت قناة “إكسترا نيوز” بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن مواجهة ظاهرة اللجوء والنزوح تتطلب معالجة الأسباب الجذرية التي تدفع الملايين إلى مغادرة أوطانهم.

وأوضح الرئيس السيسي أن الأزمات السياسية والصراعات الأمنية والتحديات الاقتصادية تمثل المحرك الرئيسي لحركات النزوح واللجوء حول العالم، داعيًا إلى تبني منظور شامل يركز على تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار والسلم في دول المنشأ.

وقال الرئيس السيسي إن نجاح المجتمع الدولي في احتواء هذه الأزمات سيسهم في تقليص أعداد اللاجئين عالميًا، ويخفف الضغوط عن الدول المستضيفة التي تتحمل أعباء كبيرة في تقديم الرعاية والخدمات للمهاجرين واللاجئين.