الرئيس السيسي يطالب بدعم دولي أكبر لمصر في ملف اللاجئين

أفادت قناة “إكسترا نيوز” بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا إلى زيادة الدعم الدولي الموجه لمصر لمساعدتها في مواجهة الأعباء المرتبطة باستضافة الملايين من اللاجئين والمهاجرين.

وأكد الرئيس أن مصر تتحمل مسئوليات كبيرة في هذا الملف، مشددًا على أهمية تفعيل مبدأ تقاسم الأعباء والمسئوليات بين المجتمع الدولي والدول المستضيفة للاجئين، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الأساسية لهم دون التأثير على جهود التنمية الوطنية.

وأشار الرئيس السيسي إلى أهمية دعم المنظومة الوطنية الجديدة الخاصة بإدارة شئون اللجوء، مؤكدًا أن الدولة المصرية تعمل على استكمال الأطر التنفيذية اللازمة لتنظيم هذا الملف وفق المعايير الدولية.