الأمن التونسي يلقي القبض على عنصر تكفيري لانتمائه لتنظيم إهابي

ألقت أجهزة الأمن التونسية القبض على عنصر تكفيري بمنطقة نابل لانتمائه لتنظيم إرهابي وصادر بحقه حكم بالسجن لمدة 36 عاما، في إطار جهود وزارة الداخلية التونسية للتصدي للعناصر التكفيرية ومكافحة الإرهاب.

وذكر بيان صادر اليوم الثلاثاء عن وزارة الداخلية التونسية أن فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة للحرس الوطني بنابل ودورية تابعة لمصلحة مكافحة الإرهاب بنابل تمكنت من القبض على عنصر تكفيري مفتش عنه لصالح المحكمة الابتدائية بتونس لاتهامه بالانتماء إلى تنظيم إرهابي ومحكوم عليه بالسجن لمدة 36 سنة.

وأضاف البيان أنه تم عرض الواقعة على النيابة العامة التى قررت اتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنه.

من ناحية أخرى، تمكنت الفرقة المركزيّة الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والإتّصال التابعة للحرس الوطني التونسي بمنطقة العوينة من الكشف عن شبكة متخصصة في عمليات اختراق لمنظومات معلوماتية، وذلك على خلفية البلاغ المقدم من إحدي شركات الاتصالات بعد أن تم الإستيلاء على مبلغ مالى يقدر بنحو مليون و200 ألف دينار من العملة التونسيّة.

وذكرت وزارة الداخلية التونسية أن التشكيل العصابي استغل وجود ثغرة في نظام الشركة المعلوماتي، وأنه بعد القيام بالأعمال الفنية والتقنية تم التعرف على الجناة وإلقاء القبض على 3 أشخاصن وتم احالة المتهمين إلى النيابة العامة بالقطاع القضائي الاقتصادي.