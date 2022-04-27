عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمن التونسي يلقي القبض على عنصر تكفيري لانتمائه لتنظيم إهابي

الأمن التونسي
الأمن التونسي

ألقت أجهزة الأمن التونسية القبض على عنصر تكفيري بمنطقة نابل لانتمائه لتنظيم إرهابي وصادر بحقه حكم بالسجن لمدة 36 عاما، في إطار جهود وزارة الداخلية التونسية للتصدي للعناصر التكفيرية ومكافحة الإرهاب. 
وذكر بيان صادر اليوم الثلاثاء عن وزارة الداخلية التونسية أن فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة للحرس الوطني بنابل ودورية تابعة لمصلحة مكافحة الإرهاب بنابل تمكنت من القبض على عنصر تكفيري مفتش عنه لصالح المحكمة الابتدائية بتونس لاتهامه بالانتماء إلى تنظيم إرهابي ومحكوم عليه بالسجن لمدة 36 سنة.
وأضاف البيان أنه تم عرض الواقعة على النيابة العامة التى قررت اتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنه.
من ناحية أخرى، تمكنت الفرقة المركزيّة الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والإتّصال التابعة للحرس الوطني التونسي بمنطقة العوينة من الكشف عن شبكة متخصصة في عمليات اختراق لمنظومات معلوماتية، وذلك على خلفية البلاغ المقدم من إحدي شركات الاتصالات بعد أن تم الإستيلاء على مبلغ مالى يقدر بنحو مليون و200 ألف دينار من العملة التونسيّة.
وذكرت وزارة الداخلية التونسية أن التشكيل العصابي استغل وجود ثغرة في نظام الشركة المعلوماتي، وأنه بعد القيام بالأعمال الفنية والتقنية تم التعرف على الجناة وإلقاء القبض على 3 أشخاصن وتم احالة المتهمين إلى النيابة العامة بالقطاع القضائي الاقتصادي. 

وزارة الداخلية التونسية مكافحة الارهاب الداخلية التونسية التشكيل العصابي عنصر تكفيري أجهزة الأمن التونسية عناصر التكفيرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع عدد ضحايا حادث تصادم كوبري فارس بكوم أمبو إلى 7 وفيات

مصدر بالفيفا: اعتماد نتيجة مباراة الجزائر والكاميرون.. وإيقاف جاساما

علامات ليلة القدر .. هذه الأمارات تحسم حقيقة ظهورها في ليلة 25

صعود صاروخي.. 35جنيها ارتفاعا في سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 26-4-2022

حوار جانبي.. الرئيس السيسي يصافح حمدين صباحي بحفل إفطار الأسرة المصرية

سلامة الغذاء تمنح أندومي مهلة 48 ساعة لسحب المنتج نهائيا من الأسواق

اتحاد الكرة: طالبنا الفيفا بالتأهل مباشرة للمونديال وليس إعادة مباراة مصر والسنغال

إلغاء الفواتير الورقية أول يوليو.. تعرف على البديل وطريقة دفع خدمات المياه والكهرباء والغاز

ترشيحاتنا

سلسلة انفجارات تهز مدينة بيلجورود الروسية على حدود أوكرانيا |شاهد

يمكن التحكم فيها.. أهم أسباب العقم بين الجنسين

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 27 أبريل 2022 - 26 رمضان 1443هـ

الاقتصاد الافريقي في خطر.. الأزمة الروسية الأوكرانية تلقي بظلالها على القارة السمراء

الفقي: حديث الرئيس يؤكد أن الدولة تواجه المشكلات بكل وضوح وشفافية.. فيديو

ليلة 27 .. هل هي ليلة القدر أم متغيرة .. أزهري يجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد مسلسل الفرص الضائعة.. هل ضمن مانشستر سيتي التأهل أم يفعلها بنزيما ورفاقه؟

مسيحية عشقت الأذان وقراءة القرآن.. قصة سناء جميل مع صوت المسجد المجاور

شاهد.. حارس ينقذ امرأة من أسفل عجلات قطار في الهند

مسلسل توبة الحلقة 25.. عمرو سعد يهدد شقيقه بتسجيلات عن تجارة المخدرات

فيديو

قرارات وتكليفات السيسي للحكومة خلال حفل إفطار الأسرة المصرية

انتهت بدماء على الطريق.. رحلة 5 طلاب جمعتهم الصداقة سويا حتى الموت

موعد صلاة عيد الفطر بجميع المحافظات .. تفاصيل

15 جنيها كحد أدنى .. تفاصيل زكاة الفطر وموعد إخراجها

المزيد

ساحة رأي

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

د. ضياء الدين صبري يكتب: دلائل اقتصادية في شهر الصيام

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

فاتن أمل حربي.. المسلسل الأهم رغم الهم والغم

عبد الرازق توفيق يكتب: السيسى.. من توشكى إلى سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

كلمات يحاسب عليها القانون

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى "22 "

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

اﻟﻤﺰﻳﺪ