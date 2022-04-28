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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لفرض سيادة القانون

حملات مكبرة لإزالة التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

تعدي علي الأراضي
تعدي علي الأراضي الزراعية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في تنفيذ الإزالة الفورية لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص سواء تعديا على أراض زراعية أو أملاك دولة وفرض سيادة القانون على الجميع.

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ ، قامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بالتصدي لحالة بناء مخالف بقرية ميت يزيد التابعة للوحدة المحلية بسنهوت ، عبارة عن شدة خشبية مُعدّه لصب سقف دور خامس علوى بقرية ميت يزيد التابعة للوحدة المحلية بسنهوت بمساحة ١٥٠م  بإسم المواطن / م .ا.ا وعلى الفور تمت إزالة الشدة الخشبية ومصادرة المواد المستخدمة في البناء وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 

كما قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع الوحدة المحلية بكفر أيوب سليمان ورئيس القسم الهندسي بالوحدة بالتصدى لحاله تعدى  علي الأرضى الزراعية على مساحة 10قيراط بالكتيبه غرب على طريق النقشلى حيث قام المخالف بحفر وصب أعمده حديديه لإقامة ملعب كره خماسى وعلى الفور تمت الإزالة كلياً علي نفقة المخالف ورد الشئ لأصله والتحفظ على الأسمنت المستخدم بمقر الوحدة المحلية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

وقامت الوحدة المحلية بشبرا النخله والقسم الهندسي للوحدة بتنفيذ حملة إزالة لعشة من الخشب مقامه الأرض الزراعية علي مساحة 100 متر بقرية الجوسق التابعه للوحدة المحليه بشبرا النخله وتمت الإزاله علي نفقة المخالف.

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 وقامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بإزالة تشوينات بالطوب الأبيض الدبش بغرض البناء بناحية عزبة محمد عبيد - الحسينية ثاني وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين، كما قامت الوحدة المحلية بالظواهرية بفك شدة خشبية لصب سقف دور أرضي بدون ترخيص بناحية كوبري الملح التابعة للوحدة المحلية بالظواهرية علي مساحة 144 متراً وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

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