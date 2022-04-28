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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 501 مليون جنيه.. محافظ الشرقية يتابع تنفيذ عدد من مشروعات الكهرباء

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مع المهندس عصام عبد الله الحسيني، رئيس قطاعات كهرباء الشرقية، معدلات أداء ونسب تنفيذ مشروعات الكهرباء الجاري تنفيذها بمراكز ومدن المحافظة وذلك لإسراع وتيرة تنفيذ هذه المشروعات ولتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمساهمة في تحسين وتطوير البنية التحتية وتأمين الطاقة الكهربائية وتوفير إحتياجات المشروعات الإستثمارية والمناطق الصناعية وحل مشاكل القرى والمناطق المحرومة والتي تعاني من الانقطاع المتكرر للتيار الكهربي.

وأوضح المحافظ أنه جارٍ تنفيذ أعمال إنشاء وتطوير5 موزعات جهد متوسط بمراكز ومدن (الزقازيق – أبو حماد – فاقوس - كفر صقر- صان الحجر) بتكلفة 216 مليون و580 ألف جنية وكذلك إحلال وتجديد وتوسعات شبكات جهد منخفض ومتوسط ومحولات وأكشاك كهرباء بتكلفة 285 مليون جنيه، مشدداً على إلزام الشركات المنفذة بمراعاة الجودة في العمل والإلتزام بالمواصفات المحددة لسرعة إستكمال المشروعات ودخولها الخدمة طبقاً للجدول الزمني المحدد لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

من جانبه أشار المهندس عصام عبد الله الحسيني رئيس قطاعات كهرباء الشرقية إلى أنه جاري تنفيذ أعمال إنشاء محول كهرباء إحتياطي بمدينة صان الحجر بتكلفة 16 مليون جنيه لضمان إستمرار التغذية وإستقرار التيار الكهربي حيث وصلت نسبة تنفيذ تركيب الشبكات 100 % والإنشاءات المدنية 100% والتركيبات 90 % , وأعمال إنشاء موزع كهرباء الجهد المتوسط بقرية الصالحية القديمة بمركز فاقوس بتكلفة 100 مليون جنيه حيث بلغت نسبه تنفيذ الأعمال المدنية 25% والشبكات 70% , وكذلك أعمال إنشاء محول كهرباء الزنكلون ذو الجهد المتوسط بمركز الزقازيق بتكلفة 50 مليون جنيه حيث وصلت نسبة تنفيذ تركيب الشبكات 85 % والإنشاءات المدنية 65%.

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أضاف رئيس قطاعات كهرباء الشرقية أنه جاري تنفيذ أعمال إنشاء موزع كهرباء الصوة بمركز أبو حماد بتكلفة 50 مليون جنيه حيث بلغت نسبه تنفيذ الأعمال المدنية 100% والشبكات 95% , والتركيبات 95 %  , بالإضافة إلى تنفيذ أعمال إحلال وتجديد وتوسعات شبكات جهد منخفض ومتوسط ومحولات وأكشاك كهرباء بمختلف مراكز ومدن المحافظة ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالي الحالي وبتكلفة 285 مليون جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ 80 % وجاري تكثيف الأعمال ومضاعفة ورديات العمل لسرعة الإنتهاء من الأعمال طبقاً للجدول الزمني المحدد لتقديم خدمة جيدة للمواطنين والإرتقاء بخدمات الكهرباء بنطاق المحافظة.

الشرقية الكهرباء إحلال وتجديد المواطنين الخدمات الزقازيق مشروعات الكهرباء

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