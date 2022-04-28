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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إقامة 73 معرضا لبيع منتجات العيد بأسعار مخفضة بجميع أحياء الإسكندرية

انطلاق معارض العيد
انطلاق معارض العيد فرحتنا في الإسكندرية

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية أن هناك 73 معرض تم إقامتها لبيع منتجات العيد بأسعار مخفضة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لدعم المواطنين وتخفيف العبء عنهم وخاصة مع حلول عيد الفطر المبارك.

وأشار محافظ الإسكندرية إلى أن المعارض موزعة على جميع أحياء المحافظة ففي حي منتزه أول يوجد 1 معرض، وفي حي منتزه ثان 4 معارض، أما عن حي شرق فهناك 7 معارض، وفي حي وسط 12 معرض، أما عن حى الجمرك فهناك 7 معارض، وفي حي غرب هناك 5 معارض، وفي حى العجمي 8 معارض، وبحي العامرية أول  6 معارضن و العامرية ثان 6 معارض أيضا، وفي مركز ومدينة برج العرب يوجد 4 معارض.

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هذا وقد أشار المحافظ إلى أن هناك 3 معارض أخرى في (نادي المعلمين- ونادي التطبيقيين- ونادي المهندسين)، لافتا أن هناك 58 عارض  من المشاركين في مبادرة  "مشروعك" في مبادرة "العيد فرحتنا" حيث تم تسكين  23 عارض بنادي المعلمين بنطاق حي شرق، كما تم تسكين 15 عارض آخرين بنادى التطبيقيين بنطاق حي شرق، كما تم تسكين 20 عارض بنادى المهندسين بنطاق الحي ذاته.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تنسيق وتوحيد الجهود للسيطرة على الأسعار ودعم  الفئات الأكثر احتياجا  لمواجهة موجة التضخم العالمية، وتوفير السلع المرتبطة باحتياجات المواطنين بمناسبة عيد الفطر المبارك بأسعار مخفضة، من خلال إقامة معارض لبيع مستلزمات العيد تحمل اسم موحد "العيد فرحتنا" بأسعار مخفضة، وفي إطار حرص محافظة الإسكندرية برئاسة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على توفير كافة السلع  بأسعار مخفضة تناسب جميع الفئات وخاصة مع حلول العيد.

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