الحلقة 27 من "فى بيتنا روبوت".. سارة تشك في يوسف

عرضت اليوم الحلقة 27 من مسلسل “يى بيتنا روبوت 2“ بطولة هشام جمال وليلى زاهر وشيماء سيف، وشهدت الأحداث حيث سماع سارة ليوسف وهو يرسل رسالة صوتية لشخص وعندما سألته ادعى أنه يرسلها لـ الإتش آر في شركته، ولكنها شكت أنه يخونها



وعلى جانب اخر تحدث يوسف مع مي جارتهم ويتضح أن بينهما اتفاق على أن يتقابلا في منزله أو منزلها بعدما تنصرف سارة.

أحداث مسلسل فى بيتنا روبوت

تدور أحداث مسلسل في بيتنا روبوت حول شاب يُدعى يوسف عمل على مشروع تصنيع إنسان آلي بذكاء اصطناعي، وحينما ينجح في تصنيع النموذجين زومبا ولذيذ، سرعان ما تنقلب حياته وحياة عائلته رأسا على عقب خاصة مع قيام أحد الاشخاص المنافسين لـ يوسف بتصنيع روبرت جديد.

أبطال مسلسل في بيتنا روبوت 2

مسلسل فى بيتنا روبوت 2 بطولة كل من شيماء سيف وعمرو وهبه وليلي زاهر وهشام جمال، وهو من تأليف أحمد محي وأحمد المحمدي ومن إخراج وليد الحلفاوي.