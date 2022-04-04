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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فى بيتنا روبوت الحلقة 3 .. ليلى زاهر تفاجئ هشام جمال بحملها

فى بيتنا روبوت ٢
فى بيتنا روبوت ٢

عرضت منذ قليل الحلقة ٣ من مسلسل " فى بيتنا روبوت" بطولة هشام جمال وليلى زاهر وشيماء سيف عبر فضائية الحياة

وشهدت أحداث الحلقة ٣ من مسلسل "فى بيتنا روبوت" مفاجأة "سارة" ليلى أحمد زاهر لـ "يوسف" هشام جمال وإخباره بحملها .

كما شهدت أحداث الحلقة ٣ من مسلسل "فى بيتنا روبوت"محاولات "هادى" أحمد رمزى للإيقاع بـ "هدير" دنيا سامى.

وتضمنت أحداث الحلقة محاولة منافس "يوسف" إقناع المستثمر بتصنيع الروبوت الخاص به بدلا من "زومبا ولذيذ" .

أحداث مسلسل فى بيتنا روبوت 

تدور أحداث مسلسل في بيتنا روبوت حول  شاب يُدعى يوسف عمل على مشروع تصنيع إنسان آلي بذكاء اصطناعي،وحينما ينجح في تصنيع النموذجين زومبا ولذيذ، سرعان ما تنقلب حياته وحياة عائلته رأسا على عقب خاصة مع قيامأحد الاشخاص المنافسين لـ يوسف بتصنيع روبرت جديد.

البوستر الرسمى لمسلسل فى بيتنا روبوت 

كشف المنتج هشام جمال عن البوستر المبدئى لمسلسل “فى بيتنا روبوت” عبر حسابه بموقع انستجرام .

وكتب هشام جمال : في بيتنا روبوت 2 على قناة الحياة في رمضان إن شاء الله استنوا البوستر الرسمي اللي فيه كلالأبطال والإعلان قريبا جدا إن شاء الله.

أبطال مسلسل فى بيتنا روبوت ٢

مسلسل فى بيتنا روبوت ٢ بطولة كل من شيماء سيف وعمرو وهبه وليلي زاهر وهشام جمال، وهو من تأليف أحمد محيوأحمد المحمدي ومن إخراج وليد الحلفاوي.

مسلسل في بيتنا روبوت ليلي احمد زاهر هشام جمال شيماء سيف أحمد رمزي ليلى زاهر المنتج هشام جمال

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