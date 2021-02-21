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فن

مسلسل في بيتنا روبوت تريند رقم 10 على اليوتيوب

الأحد 21/فبراير/2021 - 08:19 م
صدى البلد
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آيه عاطف
تصدر مسلسل "في بيتنا روبوت" تريند رقم 10 على موقع "اليوتيوب" بعد النجاح الكبير الذي حققه المسلسل منذ بدء عرضه.

مسلسل "في بيتنا روبوت" بطولة كل من شيماء سيف وعمرو وهبه وليلي زاهر وهشام جمال ودلال عبد العزيز، وهو من تأليف أحمد محي وأحمد المحمدي ومن إخراج وليد الحلفاوي، وهو مسلسل اجتماعي درامي كوميدي.

وتدور أحداث مسلسل في بيتنا روبوت حول  شاب يُدعى يوسف عمل على مشروع تصنيع إنسان آلي بذكاء اصطناعي، وحينما ينجح في تصنيع النموذجين زومبا ولذيذ، سرعان ما تنقلب حياته وحياة عائلته رأسا على عقب.

يُعرض المسلسل على شاشة CBC، من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة "سي بي سي"، كما يُعرض على قناة "سي بي سي دراما" في تمام الساعة العاشرة مساءً.

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