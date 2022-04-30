أردوغان يلتقي مرزوق الغانم في مكة: سلملي على شعب الكويت.. شاهد

نشرت وسائل إعلام تركية، اليوم السبت، لقطات مصورة توثق لحظة استقبال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مدينة مكة المكرمة.

وقالت وكالة أنباء الكويت "كونا" إن "أردوغان حمل خلال لقاء الغانم تقديره الكبير لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح".

وقال الغانم: "تشرفت بلقاء ودي مع فخامة الرئيس رجب طيب أوردوغان في مكة المكرمة على هامش زيارته للملكة العربية السعودية، وقال لي (سلم على شعب الكويت)".

ومساء الخميس، استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الرئيس التركي بمراسم رسمية في مدينة جدة.

وعقد أردوغان لقاء مع العاهل السعودي عقب مراسم الاستقبال الرسمية التي أقيمت في قصر السلام الملكي.

كما التقى الرئيس التركي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في مدينة جدة، وعقدا لقاء مغلقا في قصر السلام.

وأعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن ثقته برفع العلاقات مع السعودية إلى مستويات عالية، وفتح الباب أمام تطوير العلاقات، وذلك في أول تعليق له عن زيارته إلى المملكة.

وكتب الرئيس التركي على حسابه بموقع تويتر "أجرينا زيارة إلى المملكة العربية السعودية تلبية لدعوة خادم الحرمين الشريفين.. ونحن كدولتين شقيقتين تربطهما علاقات تاريخية وثقافية وإنسانية، نبذل جهودًا حثيثة من أجل تعزيز جميع أنواع العلاقات السياسية والعسكرية والاقتصادية، وبدء حقبة جديدة بيننا".

وتابع "نحن نؤكد في كل مناسبة أننا نولي أهمية لاستقرار وأمن أشقائنا في منطقة الخليج مثلما نولي أهمية لاستقرارنا وأمننا.. ونؤكد أننا ضد جميع أنواع الإرهاب، ونولي أهمية كبيرة للتعاون مع دول منطقتنا ضد الإرهاب".

وأضاف أردوغان "أنا على ثقة بأننا سنرفع علاقاتنا إلى مستوى أفضل مما كانت عليه في الماضي.. وزيارتنا هذه التي تأتي في أيام رمضان الفضيل المليء بالرحمة والمغفرة والعطف ستفتح الأبواب أمام عهد جديد مع المملكة العربية السعودية الصديقة والشقيقة".