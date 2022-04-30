في ذكرى رحيله.. سبب الخلاف بين نزار قباني ونجيب محفوظ

تحل اليوم الإثنين 30 ابريل مارس ذكرى وفاة الشاعر السوري نزار قباني، الذي ولد في السورية دمشق 21 مارس عام 1923،ورحل عن عمر يناهز 75 عامًا.

تخرج نزار من كلية الحقوق عام 1945، والتحق بوزارة الخارجية السورية وعمل في السلك الدبلوماسي كملحق في السفارات السورية فيإسبانيا وبلجيكا والصين وغيرها، حتى استقالته في عام 1966.

أصدر نزار أول دواوينه الشعرية في عام 1944، تحت اسم “قالت لي السمراء”، وكان فاتحة إنتاج كثيف وغني أتبعه نزار بنحو 35 ديوانًاخلال مسيرته الشعرية، تنوعت موضوعاتها بين السياسة والحب والغضب والثورة والمرأة في البدء والخاتمة.

في أعقاب توقيع اتفاقية أوسلو للسلام 1993، وقع اشتباك محدود بين الشاعر نزار قباني 1923- 1998، والروائي نجيب محفوظ 1911- 2006، على خلفية قصيدة نزار "المهرولون" التي انتقد فيها إقدام العرب على مصالحة إسرائيل.

وقال نجيب في احدى حواراته الصحفية انه يبدي تقديره لنزار ولكن القصيدة قوية جدا لكنها لا تقدم بديلا

وأكد محفوظ إعجابه بالقصيدة برغم اختلافه مع الموقف السياسي فيها، ولخص رأيه بالقول: "قصيدة قوية فنياً، لكنها تدافع عن موقفضعيف".



فرد الاخر عليه ردا عنيفا وصف فيه محفوظ بأنه مهادن ومسالم و لكن انتهي الاشتباك و لم يدخلوا في معارك بسبب ان نجيب كان رجلسلام ولم يعرف عنه أنه تشاجر ذات يوم مع أحد تماما كما وصفه نزار