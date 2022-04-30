"تعليم شباب الأعمال": ندعم توجيهات رئيس الجمهورية وجاهزون للمشاركة بمبادرة توطين الصناعة

أعلنت لجنه التعليم بالجمعيه المصريه لشباب الأعمال، عن استعدادها للمشاركة في دعم المبادرة التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفطار الأسرة المصريه والتي تختص بدعم وتوطين الصناعة وضرورة إشراك القطاع الخاص في المبادرة خلال الفتره المقبلة.

وقال مروان الشنواني رئيس لجنه التعليم بالجمعيه المصريه لشباب الأعمال، إن مبادرة الرئيس السيسي بخصوص توطين الصناعة وإشراك القطاع الخاص هو وعي ودرايه كامله من الرئيس بكافه المجالات التي تعمل عليها الدوله بالتعاون مع القطاع الخاص.

وأوضح الشنواني، أنه بخصوص قطاع التعليم، وتحديداً مشكلة توفير الأراضي للمستثمرين العاملين في التعليم، بهدف اقامه المدارس والمنشآت التعليمية فإن الرئيس أعلن طرح أراضي بحق الانتفاع للاستفاده وتحقيق طفرة في الاستمارات التعليمية.

وأضاف أن مجلس ادارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال واللجان النوعية جاهزة للمشاركة في مبادرة الرئيس والجلوس مع كافة الجهات المعنية لدعم الاقتصاد المصري مستقبلاً.