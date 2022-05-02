الإزالة الفورية| الزراعة : إجراءات مشددة ضد المتعدين على الأراضي

تواصل غرفة عمليات الإدارة المركزية لحماية الأراضي المتابعة مع مديري مديريات الزراعة في المحافظات لرصد أي حالة تعد مع الازالة الفورية للتعديات وكذلك لأعمال تشوين مواد البناء على الأراضي الزراعية .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بمنع التعديات على الأراضي الزراعية خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وقال د. عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة إن هناك تنسيقا مع كافة الأجهزة المعنية في المحافظات وخاصة الشرطة والحكم المحلي من أجل التصدي للبناء على الأراضي والازالة في المهد مع إعادة الأرض إلى طبيعتها الزراعية، مشيرا إلى أن السيد القصير وزير الزراعة يتابع على مدار الساعة موقف التعديات والإجراءات اللازمة لمنعها.

وأضاف أن الرقعة الزراعية ثروة قومية تتوارثها الأجيال وهي المصدر الرئيسي لإنتاج الغذاء ويجب الحفاظ عليها من التآكل.

وأضاف أنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإحالتهم إلى جهات التحقيق مع حرمانهم من دعم الأسمدة وبطاقة التموين.