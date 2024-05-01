مفاجأة حول طقس الساعات المقبلة.. وآخر مستجدات أسعار الذهب والدولار| أخبار تهمك

قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الأربعاء، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة الأرصاد ودرجات الحرارة.

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3520 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 3080 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2640 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 24640 جنيها.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 47.89 جنيه للبيع، و47.80 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو 51.38 جنيه للبيع، و 51.26 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم

سعر الجنيه الإسترليني 60.11 جنيه للبيع، و59.97 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي 12.77 جنيه للبيع، و12.74 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم

سعر الدينار الكويتي 155.57 جنيه للبيع، و155.19 جنيه للشراء.

كشفت الدكتورة منارغانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم، الأربعاء، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح”، المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، إن البلاد تشهد استقرار كامل في الأحوال الجوية، ودرجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها، ولا يوجد أية ارتفاعات ملحوظة.

طقس اليوم الأربعاء

وأضافت الدكتورة منارغانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، بينما يسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على المناطق الجنوبية.

وحذرت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية من أنه فور غياب أشعة الشمس ودخول ساعات الليل تنخفض قيم درجات الحرارة مع وجود نشاط نسبي في حركة الرياح في أغلب محافظات الجمهورية.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أنه بداية من اليوم تبدأ فرص سقوط الأمطار في التلاشي من كافة محافظات الجمهورية، لافتة إلى أن الاستقرار في الأحوال الجوية دائمًا ما يصاحبه وجود ظاهرة الشبورة المائية.

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