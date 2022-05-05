استعدادا للقب جديد.. لاعبو ريال مدريد يحتفلون بالفوز على السيتي برقم 14

ارتدى لاعبو فريق ريال مدريد قميص يحمل الرقم 14، عقب تأهلهم إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، في النسخة الحالية، بعدما تخطى الملكي المدريدي نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي، بنتيجة 3-1 في ملعب سنتياجو بيرنابو، في إياب دوري أبطال أوروبا.



وعقب نهاية المباراة ارتدى لاعبو فريق ريال مدريد القميص يحمل رقم 14، في إشارة للقب المنتظر، إذ يحمل الملكي ريال مدريد الرقم القياسي في الحصول على لقب دوري ابطال أوروبا، بـ 13 لقب.

ويسعى لاعبو فريق ريال مدريد للفوز بالبطولة الحالية وبلوغ رقم 14 في سجل تتويج الملكي ببطولة دوري أبطال أوروبا، على حساب ليفربول الذي تأهل بدوره إلى المباراة النهائية على حساب فريق فياريال مساء أمس الثلاثاء.

ونجح فريق ريال مدريد في بلوغ الدور النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما نجح في الفوز بنتيجة 6-5 بأجمالي مباراتي الذهاب والإياب على فريق مانشستر سيتي.

ووصل فريق ريال مدريد إلى نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا في 17 مناسبة من قبل، نجح في حصد 13 لقب، وخسر في 4 مباريات فقط.