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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إثيوبيا تعين كبير مفاوضيها في سد النهضة مبعوثا خاصا لأمريكا

سيليشي بيكيلي
سيليشي بيكيلي

أعلنت الحكومة الإثيوبية، أمس الأربعاء، تعيين كبير المفاوضين الإثيوبيين، سيليشي بيكيلي، مبعوثًا خاصًا وسفيرًا مفوضًا لدى الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة أنباء إثيوبيا "إينا" عن بيكيلي قوله إنه سيعمل على "تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وذلك خلال اجتماعه مع دبلوماسيين وموظفي السفارة الإثيوبية في واشنطن العاصمة".

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وقال بيكلي إن التركيز الرئيسي للبعثة سيكون على بذل أقصى جهد لزيادة تعزيز "العلاقات الدبلوماسية طويلة الأمد بين البلدين"، وإنه ينبغي تعزيز التعاون من خلال مشاركة المغتربين، والعلاقات بين الناس، ونقل التكنولوجيا، والتجارة والاستثمار، فضلا عن السياحة، وغيرها من القطاعات.

يأتي ذلك بعدما زعم مدير عام وكالة أمن شبكات المعلومات الإثيوبية شوميت جيزاو، إحباط هجمات إلكترونية حاولت استهداف سد النهضة والمؤسسات المالية الكبرى في البلاد.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء، أن منظمة ترعاها الدول التي تحسد إثيوبيا على مساعي السلام والتنمية أعلنت الحرب الإلكترونية ضد أديس أبابا تحت شعار "حرب الهرم الأسود"، على حد زعمه.

إلى ذلك، حذر المسؤول من أن الهجمات الإلكترونية ضد السد قد تزداد في المستقبل، مشيرا إلى أنه يتم تنفيذ الأمن السيبراني المنسق لحماية كل من إنشاء وإدارة أعمال السد.

 

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