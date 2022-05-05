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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اقتحام الأقصى.. إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق والرصاص المطاطي

إصابة عشرات الفلسطينيين
إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق والرصاص المطاطي

أصيب عشرات المرابطين المتواجدين بالمسجد الأقصى المبارك، بالاختناق ورصاص الاحتلال المعدني المغلف بالمطاط، فيما حطم رصاص الاحتلال زجاج منبر صلاح الدين الأيوبي في المسجد الأقصى، اليوم الخميس.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوات الاحتلال قمعت المرابطين في المسجد الأقصى، ما أسفر عن إصابات بالاختناق والرصاص المطاطي، وحاصرت قسما منهم داخل المصلى القبلي.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال، جددت محاولاتها اقتحام المصلى القبلي عن طريق إطلاق القنابل الصوتية ومحاولة اقتحام غرفة الصوتيات الملاصقة له، وسط تصدي المرابطين والمرابطات.

واقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من قوات الاحتلال، وتصدى لهم عشرات المرابطين بالصلوات والتكبيرات.

وفي ذات السياق، شددت قوات الاحتلال من إجراءات دخول المسجد الأقصى ومنعت عشرات الشبان من دخوله.

وانتشر عناصر التدخل السريع والوحدات الخاصة في ساحات الحرم، وقامت بإبعاد الفلسطينيين عن مسار اقتحامات المستوطنين وجولاتهم الاستفزازية في ساحات الحرم.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أصدر أمس، تعليمات بالسماح للمستوطنين المتطرفين باقتحام المسجد الأقصى اليوم، احتفالًا بإعلان دولة الاحتلال.

وعند الساعة السابعة صباحاً، فتحت شرطة الاحتلال باب المغاربة أمام المستوطنين الذين قاموا باقتحام ساحات المسجد الأقصى على شكل مجموعات.

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