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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف تنفي تنظيم زيارة لمقام الإمام الحسين أوغرفة المقتنيات النبوية الشريفة

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

نفت وزارة الأوقاف ما أشيع حول تنظيم زيارة مقام الإمام الحسين أو غرفة المقتنيات النبوية الشريفة وسيعلن عن ذلك في حينه عند إقرار لجنة إدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية بمجلس الوزراء لعودة فتح المقامات والأضرحة .. وسيتم عرض ذلك على اللجنة في أقرب اجتماع لها.

 

وقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إن الوزارة عملت  بخطى ثابتة في مجال التدريب والتأهيل ، وذلك من خلال برامج متعددة بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين التي خرّجت أربع دفعات وتستعد لاستقبال الدفعة الخامسة ، وبالتعاون مع مشيخة الأزهر الشريف من خلال دورات التميز الدعوي المشتركة لوعّاظ الأزهر وأئمة الأوقاف بأكاديمية الأزهر الشريف لتدريب الأئمة والوعاظ وأمناء الفتوى ، ومن خلال التعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب ، وأكثر من عشرين جامعة ، والعديد من جهات ومؤسسات الدولة المعنية بذلك.

وأضاف جمعة في تصريح خاص لـ “صدى البلد ”  : الإدارة العامة للتدريب وضعت هدفًا كبيرًا وأخذت خطًا واضحًا في صقل المواهب وتنمية المهارات العلمية والإدارية والتثقيفية للأئمة والإداريين والواعظات بجميع مستوياته دفعنا بأكثر من خمسة آلاف إمام حتى الآن في مجال الدراسات العليا ، وانتهينا من وضع تصور أولي لإعداد جيل متميز من الأئمة المفكرين القادرين على الانطلاق في مجال الاجتهاد بما يجدد لهذه الأمة أمر دينها .

وأوضح وزير الأوقاف : هذا البرنامج الذي يعد نواة لإعداد جيل جديد بل أجيال متتابعة من أئمة وعلماء المستقبل شديدي التميز بحيث يكونوا قادرين على الاجتهاد ، في فهم مستنير لأصول ديننا من جهة وواقعنا المعاصر من جهة أخرى ، وعلى الربط بين هذا وذاك وإنزال الأحكام الشرعية على مظانها من الواقع ، بما يحمل الخير لدينهم ووطنهم وأمتهم والبشرية جمعاء .

وزير الاوقاف مقام الإمام الحسين وزارة الأوقاف

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