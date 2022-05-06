بعد إدانة هجوم إلعاد في إسرائيل..أمريكا:حوار مستمر لبحث سبل التصدي

أدانت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، عملية أدت لمقتل إسرائيليين في إلعاد قرب تل أبيب، يوم الخميس.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان نشرته الوزارة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي: " الولايات المتحدة تدين الهجوم الذي جرى أمس بمنطقة إلعاد في إسرائيل. واشنطن تبقى على حوار مستمر مع حلفائها في إسرائيل لبحث سبل التصدى لهذا الاعتداء".

وكانت السلطات الأمنية الإسرائيلية، أعلنت عن مقتل 3 إسرائيليين في هجوم وقع الخميس في إلعاد وسط إسرائيل.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، أنهى تقييما أمنيا بمشاركة وزير الدفاع بيني جانتس، ووزير الخارجية يائير لابيد، ووزير الأمن الداخلي عومير بارليف، ومفوض الشرطة كوبي شبتاي، ورئيس الشاباك رونين بار، ورئيس الأركان كوخافي، ورئيس الموساد وغيرهم من كبار المسؤولين.

وخلال التقييم الأمني، قال بينيت: "سنضع أيدينا على الإرهابيين ومن يرسلهم، وسيدفع جميعهم الثمن".

بينما قال وزير الدفاع بيني جانتس، إن "عملية إلعاد تعد عملية خطيرة للغاية، وهي جزء من سلسلة عمليات أخرى".

في السياق نفسه، قررت دولة الاحتلال الإسرائيلي تمديد إغلاق الضفة الغربية وقطاع غزة، حتى يوم الأحد المقبل، وفق ما أعلنه مكتب وزير الدفاع.

وفي وقت سابق، حذرت فصائل فلسطينية من انفجار الأوضاع وتصعيد جديد في المنطقة، على إثر قرار الشرطة الإسرائيلية السماح باستئناف اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، الخميس، واصفة القرار أنه بمثابة "لعب بالنار وجر المنطقة إلى أتون تصعيد جديد".