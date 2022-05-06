أخبار الرياضة ... موعد أول مباراة رسمية لإيهاب جلال مع المنتخب .. "المصري" يفسخ تعاقده مع أحمد شديد قناوي

نشر موقع صدى البلد الإخباري العديد من الأخبار الرياضية المهمة على مدار الساعات القليلة الماضية نعرضها لكم كالتالي :



18 مايو.. نهائي الدوري الأوروبي بين فرانكفورت ورينجرز

يواجه فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، نظيره رينجرز الأسكتلندي، في نهائي الدوري الأوروبي هذا العام، وذلك بعدما نجح الثنائي في إقصاء كل من وست هام ولايبزيج على الترتيب.





رسميا المصري البورسعيدي يفسخ تعاقده مع أحمد شديد قناوي

أعلن الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي السابق عن فسخ تعاقد المصري البورسعيدي مع أحمد شديد قناوي .

وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ”:"رسمياً - نادي المصري البورسعيدي يفسخ تعاقده مع اللاعب أحمد شديد قناوي."



الملك المصري لا يتوقف عن حصد الجوائز.."ليفربول" يحتفل بتتويج محمد صلاح بلاعب العام

أشاد نادي ليفربول ب محمد صلاح نجم الفريق والمنتخب عقب الفوز بجائزة لاعب العام المقدمة من اتحاد كتاب كرة القدم في إنجلترا للعام الحالي 2022



ونشر الحساب الرسمي ل ليفربول عبر موقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ”صورة لصلاح مع الجائزة وعلقت : "الملك المصري لا يتوقف عن حصد الجوائز.. محمد صلاح يتسلم جائزة لاعب العام المقدمة من رابطة الكُتّاب الإنجليز لعام 2022".





حسني عبد ربه : الإسماعيلي لم يعد يحتمل نشر سلبيات



وجه حسني عبدربه مدير الكرة في نادي الاسماعيلي رسالة لجماهير الفريق قبل مواجهة المصري في المباراة المرحلة من الجولة ال ١٤ يوم الأربعاء المقبل .

وطالب حسني عبدربه في فيديو تم بثه عبر الموقع الرسمي للنادي الجماهير ومسؤولي الفريق بصروره نشر الإيجابيات والصور المضيئه عن الفريق .







أول مباراة رسمية لإيهاب جلال مع المنتخب .. مصر أمام غينيا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2 يونيو

أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم عن موعد مباراة المنتخب الأول وغينيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٣ والتي ستقام في كوت ديفوار .

وستقام المباراة يوم ٢ يونيو المقبل علي استاد القاهره في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة .