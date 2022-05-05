18 مايو.. نهائي الدوري الأوروبي بين فرانكفورت ورينجرز

يواجه فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، نظيره رينجرز الأسكتلندي، في نهائي الدوري الأوروبي هذا العام، وذلك بعدما نجح الثنائي في إقصاء كل من وست هام ولايبزيج على الترتيب.

تفاصيل مباراة فرانكفورت ووست هام

تأهل فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني إلى نهائي الدوري الاوروبي لهذا العام، وذلك بعد الفوز على وست هام الإنجليزي بهدف للاشيء، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار إياب نصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي.

وتقدم فريق فرانكفورت بهدف على نظيره وست هام الإنجليزي، في الشوط الأول.

وجاء الهدف عن طريق سانتوس موري في الدقيقة 26 من عمر الشوط الأول.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز فريق آينتراخت فرانكفورت بهدفين لهدف، ضمن منافسات الدوري الأوروبي.

ليتأهل الفريق الألماني بشكل رسمي بنتيجة 3 /1 بمجموع المباراتين إلى نهائي الدوري الأوروبي.

تفاصيل مباراة رينجرز ولايبزيج

تأهل فريق رينجرز الأسكتلندي إلى نهائي الدوري الأوروبي هذا الموسم، بعدما تغلب على لايبزيج بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار إياب نصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي.

تقدم فريق رينجرز الأسكتلندي، على نظيره لايبزيج الألماني، بهدفين في الشوط الأول.

وجاء الهدف الأول عن طريق جاميس تيفرنر في الدقيقة 18 من عمر الشوط الأول، ثم أضاف اللاعب غلين كامارا الهدف الثاني، في الدقيقة 24.

وفي الشوط الثاني، استطاع كريستوفر نكونكو تقليص الفارق وتسجيل الهدف الأول للايبزيج في الدقيقة 70 ثم أضاف جون لوندسترام الهدف الثالث والأخير في المباراة في الدقيقة 80.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز لايبزيج بهدف للاشيء على أرضه ووسط جمهوره على نظيره رينجرز الأسكتلندي.

ليتأهل فريق رينجرز بمجموع المباراتين بنتيجة 3 /2، على حساب لايبزيج الألماني، ويواجه فرانكفورت في النهائي.

موعد مباراة نهائي بطولة الدوري الأوروبي

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية للدوري الأوروبي هذا الموسم يوم الأربعاء الموافق 18 مايو الجاري على ملعب رامون سانشيز بيزخوان في إشبيلية بإسبانيا.