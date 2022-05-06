عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الملك المصري لا يتقف عن حصد الجوائز.."ليفربول" يحتفل بتتويج محمد صلاح بلاعب العام

صدى البلد

أشاد نادي ليفربول ب محمد صلاح نجم الفريق والمنتخب عقب الفوز بجائزة لاعب العام المقدمة من اتحاد كتاب كرة القدم في إنجلترا للعام الحالي 2022
 

ونشر الحساب الرسمي ل  ليفربول عبر موقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ”صورة لصلاح مع الجائزة وعلقت : "الملك المصري لا يتوقف عن حصد الجوائز.. محمد صلاح يتسلم جائزة لاعب العام المقدمة من رابطة الكُتّاب الإنجليز لعام 2022".
 

تسلم النجم المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، جائزة لاعب العام المقدمة من اتحاد كتاب كرة القدم في إنجلترا للعام الحالي 2022، خلال حفل أقيم بالعاصمة البريطانية لندن.

وتعد هذه الجائزة أولى جوائز محمد صلاح الفردية هذا الموسم، كما تعد هذه المرة الثانية في مسيرة صلاح التي يحصل فيها على جائزة اتحاد الكتاب الرياضيين حيث سبق له وأن توج بهذه الجائزة عام 2018.

وحصل صلاح على 48% من الأصوات متفوقًا على نجم مانشستر سيتي كيفين دي بروين، وكذلك نجم وست هام يونايتد ديكلان رايس، اللذين احتلا المركزين الثاني والثالث في الاستطلاع.

وقال صلاح على هامش الحفل: “أنا أستمتع بلعبة كرة القدم وأحاول مساعدة فريقي للفوز بالبطولات وهذا أهم شيء”.

وبسؤاله عن مباراة ريال مدريد تابع : “حان وقت الانتقام بعد الهزيمة في آخر مواجهة بيننا ، كان يوما حزينا بالنسبة لنا”.

واختتم: “أمامنا اربع بطولات ثلاث بطولات في أيدينا والرابعة الدورى الانجليزي لكن يجب تعثر مانشستر سيتي وأتوقع أن هذا ممكن على الرغم من امتلاكهم مدربا رائعا وسيحاولون الفوز في كل المباريات للتتويج بالبطولة”.

ويواجه محمد صلاح مع فريقه ليفربول نظيره ريال مدريد الإسباني، في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا هذا العام يوم 28 مايو القادم، على ملعب استاد دو فرانس.

 

الدوري الإنجليزي اتحاد الكتاب محمد صلاح الملك المصري ليفربول الانجليزي ريال مدريد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرخات ولحظات مرعبة.. كارثة بعد سقوط لعبة ملاهي في شبين القناطر

صورة قلبت مصر| تامر أمين يتحدث عن أبو هشيمة وياسمين صبري ..فيديو

صدى البلد ينفرد بأول تعليق من ياسمين صبري بعد انفصالها عن أحمد أبو هشيمة

أكن له كل الاحترام.. ياسمين صبري لصدى البلد: الانفصال تم بهدوء مع أبو هشيمة

أنا لا أخسر أبدا.. تعليق غامض لأبوهشيمة بعد انفصاله عن ياسمين صبري

خبر سار للمصريين.. انخفاض أسعار الحديد بالأسواق بتدخل من الحكومة| تفاصيل

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 5-5-2022

علي جمعة: 3 علامات تسبق ظهور المسيح الدجال تحقق منها اثنتان

موضوعات متعلقة

زيارة الأضرحة والمقامات .. الأوقاف تعلن عودة نظام فتح المساجد إلى حالتها الطبيعية

ترشيحاتنا

بعد إدانة هجوم إلعاد في إسرائيل..أمريكا:حوار مستمر لبحث سبل التصدي

خلال دراسته.. باحث بريطاني: الفئران والقوارض فائقة الذكاء

بسبب تراجع الأرباح.. "ميتا" لن تقبل موظفين جدد هذا العام

هل يعذب تارك الصلاة في قبره ؟.. الإفتاء ترد

مندوبة الإمارات بمجلس الأمن :المدنيون يدفعون الثمن الأكبر للحرب في أوكرانيا..فيديو

الملك المصري لا يتقف عن حصد الجوائز.."ليفربول" يحتفل بتتويج محمد صلاح بلاعب العام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الحاسة السابعة لهوليوود.. من عمرو القاضي المرشح للعمل مع ليوناردو ديكابريو؟

أول نقيب ممثلين بمصر|لماذا تمنى يوسف وهبي العمل أجيرًا عند جورج أبيض

قبل زفاف محمد فراج وبسنت شوقي..هذه رسائل الحب المتبادلة بينهما

منة عرفة ومحمود المهدي.. حكاية "زواج رايح جاي" برعاية السوشيال ميديا والأزمات

فيديو

مربوحة ونفادي ومخرج المسلسل.. نجوم الكبير أوي 6 يتحدثون "فيديوجراف"

موجات حر مرتفعة.. تفاصيل أسوأ صيف قادم على مصر.. فيديو جراف

مزق ملابسها ولكمته وبصقت عليه .. تفاصيل مشاجرات جوني ديب وآمبر هيرد

أبّ لـ13 ابنًا| ما لا تعرفه عن الطبلاوي في ذكرى وفاته.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد شعبان

الإنترنت وحرب الشائعات

احمد النومى

حوار السيسي.. بعث جديد

إسلام كمال

الاختيار 3.. ملاحظات على الدراما الخشنة

إبراهيم شعبان

خواطر عيد الفطر

عبدالمعطى أحمد

حكمة "الاحتفال بالعيد" عند العقاد

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «إدمان الإنترنت» يدمر العقل

محمود دياب

شر الحاجة وذل السؤال

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "23 ".. حقيقة القناصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ