الملك المصري لا يتقف عن حصد الجوائز.."ليفربول" يحتفل بتتويج محمد صلاح بلاعب العام

أشاد نادي ليفربول ب محمد صلاح نجم الفريق والمنتخب عقب الفوز بجائزة لاعب العام المقدمة من اتحاد كتاب كرة القدم في إنجلترا للعام الحالي 2022



ونشر الحساب الرسمي ل ليفربول عبر موقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ”صورة لصلاح مع الجائزة وعلقت : "الملك المصري لا يتوقف عن حصد الجوائز.. محمد صلاح يتسلم جائزة لاعب العام المقدمة من رابطة الكُتّاب الإنجليز لعام 2022".



تسلم النجم المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، جائزة لاعب العام المقدمة من اتحاد كتاب كرة القدم في إنجلترا للعام الحالي 2022، خلال حفل أقيم بالعاصمة البريطانية لندن.

وتعد هذه الجائزة أولى جوائز محمد صلاح الفردية هذا الموسم، كما تعد هذه المرة الثانية في مسيرة صلاح التي يحصل فيها على جائزة اتحاد الكتاب الرياضيين حيث سبق له وأن توج بهذه الجائزة عام 2018.

وحصل صلاح على 48% من الأصوات متفوقًا على نجم مانشستر سيتي كيفين دي بروين، وكذلك نجم وست هام يونايتد ديكلان رايس، اللذين احتلا المركزين الثاني والثالث في الاستطلاع.

وقال صلاح على هامش الحفل: “أنا أستمتع بلعبة كرة القدم وأحاول مساعدة فريقي للفوز بالبطولات وهذا أهم شيء”.

وبسؤاله عن مباراة ريال مدريد تابع : “حان وقت الانتقام بعد الهزيمة في آخر مواجهة بيننا ، كان يوما حزينا بالنسبة لنا”.

واختتم: “أمامنا اربع بطولات ثلاث بطولات في أيدينا والرابعة الدورى الانجليزي لكن يجب تعثر مانشستر سيتي وأتوقع أن هذا ممكن على الرغم من امتلاكهم مدربا رائعا وسيحاولون الفوز في كل المباريات للتتويج بالبطولة”.

ويواجه محمد صلاح مع فريقه ليفربول نظيره ريال مدريد الإسباني، في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا هذا العام يوم 28 مايو القادم، على ملعب استاد دو فرانس.