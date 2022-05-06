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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول مباراة رسمية لإيهاب جلال مع المنتخب .. مصر أمام غينيا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2 يونيو

صدى البلد

أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم  عن موعد مباراة المنتخب الأول وغينيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٣ والتي ستقام في كوت ديفوار .

وستقام المباراة يوم ٢ يونيو المقبل علي استاد القاهره في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة .

وتعد مواجهة غينيا هي المباراة الرسمية الأولي للمنتخب تحت قيادة ايهاب جلال المدير الفني الجديد .


ويقع منتخب مصر في المجموعة الرابعة مع كل من إثيوبيا وغينيا ومالاوي.

وتوج منتخب مصر باللقب سبع مرات من قبل في تاريخه.
 

و جاءت المواعيد االمحتملة لمباريات منتخب مصر في تصفيات أمم إفريقيا كالتالي 

الجولة الأولى والثانية: خلال الفترة ما بين 30 مايو لـ 14 يونيو

مصر X غينيا علي استاد القاهرة

إثيوبيا X مصر علي استاد أديس أبابا الوطني

الجولة الثالثة والرابعة: الفترة ما بين 19 لـ 27 سبتمبر

مصر X مالاوي علي استاد القاهرة

مالاوي X مصر علي استاد بينجو الوطني

الجولة الخامسة والسادسة: في الفترة ما بين 20 لـ 28 مارس 2023

غينيا X مصر علي ملعب 28 سبتمبر

مصر X إثيوبيا علي استاد القاهرة

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أول مباراة رسمية لإيهاب جلال مع المنتخب .. مصر أمام غينيا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2 يونيو

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