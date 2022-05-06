أول مباراة رسمية لإيهاب جلال مع المنتخب .. مصر أمام غينيا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2 يونيو

أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم عن موعد مباراة المنتخب الأول وغينيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٣ والتي ستقام في كوت ديفوار .
وستقام المباراة يوم ٢ يونيو المقبل علي استاد القاهره في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة .
وتعد مواجهة غينيا هي المباراة الرسمية الأولي للمنتخب تحت قيادة ايهاب جلال المدير الفني الجديد .
ويقع منتخب مصر في المجموعة الرابعة مع كل من إثيوبيا وغينيا ومالاوي.
وتوج منتخب مصر باللقب سبع مرات من قبل في تاريخه.
و جاءت المواعيد االمحتملة لمباريات منتخب مصر في تصفيات أمم إفريقيا كالتالي
الجولة الأولى والثانية: خلال الفترة ما بين 30 مايو لـ 14 يونيو
مصر X غينيا علي استاد القاهرة
إثيوبيا X مصر علي استاد أديس أبابا الوطني
الجولة الثالثة والرابعة: الفترة ما بين 19 لـ 27 سبتمبر
مصر X مالاوي علي استاد القاهرة
مالاوي X مصر علي استاد بينجو الوطني
الجولة الخامسة والسادسة: في الفترة ما بين 20 لـ 28 مارس 2023
غينيا X مصر علي ملعب 28 سبتمبر
مصر X إثيوبيا علي استاد القاهرة