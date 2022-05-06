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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حكاية وسام اليابان الإمبراطوري الممنوح لوزير الخارجية العماني السابق

صدى البلد

منح إمبراطور اليابان ناراهيتو قبل أيام قليلة معالي الوزير المتقاعد يوسف بن علوي بن عبدالله وزير الشؤون الخارجية العماني السابق - وسام الشمس المشرقة الامبراطوري (Grand Cordon of the Order of the Rising Sun) وهو أعلى وسام ياباني يمنح للأجانب.

 

جاء ذلك في تهنئة من حساب سفارة سلطنة عمان في طوكيو، وذكرت السفارة بأن الوسام جاء لمساهمته في تقوية العلاقات الثنائية وتعزيز الصداقة بين اليابان وسلطنة عُمان.

 

وحول دلالة هذا الوسام، أوضح عمر غانم خبير البروتوكول والاتيكيت الدبلوماسي،  أن هذا الوسام استحدثته اليابان عام ١٨٧٥ وكان يمنحه الامبراطور ميجي لشخصيات يابانية فقط بتوصية من مجلس وزرائه. مكون من تسع طبقات. 

 

وأضاف "غانم"، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أنه في العام ألف وتسعمائة وواحد وثمانين سمح بمنح هذا الوسام لشخصيات غير يابانية. وفي عام الفين وثلاثة تم الغاء اخر طبقتين منه وبات مكون من سبع طبقات ارفعها هو (الوشاح).

 

وحول الوسام، قال خبير البروتوكول، أنه هو ثالث أرفع وسام امبراطوري ياباني وارفع وسام يمنح لغير اليابانيين. مكون من وشاح كتف ونجمتين ذهبية وفضية. كلا النجمتين صممتا لتحاكيان اشعة الشمس المشرقة التي تمثل اليابان التي كانت تكنى بـ أرض الشمس المشرقة، واستوحى تصميم النجمتين من وردة البولوينيا التي تزخر بها ارض اليابان. يمنح هذا الوسام للشخصيات المدنية الأجنبية واليابانية التي تقدم خدمات جليلة للثقافة اليابانية وللسلامة البيئية ولعلاقات اليابان الخارجية ذات الأثر الإنساني الجليل.

ومن بين السياسيين العرب البارزين الممنوحين هذا الوسام سعادة الدكتور خالد محمد العطية نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع لدولة قطر تقديرا لدوره في رعاية وإنجاح مشاريع صندوق الصداقة القطري في اليابان لإعادة إعمار المناطق التي تضررت من كارثتي الزلزال وتسونامي في عام 2011.

جلالة إمبراطور اليابان ناراهيتو يوسف بن علوي بن عبدالله وسام الشمس المشرقة

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حكاية وسام اليابان الإمبراطوري الممنوح لوزير الخارجية العماني السابق

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